कड़ाके की ठंड में 'गरमाया' अंडों का बाजार, पांच गुना बढ़ी डिमांड, कीमतों में भारी उछाल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। सर्दियों के आगमन के साथ मुर्गी के अंडों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। इस मौसम में अंडों की खपत पांच गुना बढ़ गई है, जिससे बाजार में अंडों की भारी डिमांड उत्पन्न हुई है। थोक बाजार में अंडों की एक ट्रे का मूल्य 165 रुपये से बढ़कर 215 रुपये हो गया है, जबकि फुटकर में अंडे आठ से नौ रुपये में बिक रहे हैं। इसके बावजूद, मुर्गी फार्म संचालक इस बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंडों का सेवन सर्दियों में न केवल शरीर को गर्मी प्रदान करता है, बल्कि यह मांसपेशियों को मजबूत करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। अंडों में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन डी और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से बचाते हैं।

जिले में कई बड़े मुर्गी फार्म हैं, जहां गर्मियों में अंडों की खपत कम होती है, जिससे थोक में अंडों की कीमत 160 से 170 रुपये के बीच होती है। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, अंडों की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ खपत भी बढ़ जाती है।

दिसंबर में कोहरे और सर्दी के बढ़ने से अंडों की मांग में और इजाफा हुआ है। पक्का बाग स्थित अंडों के थोक विक्रेता छोटे ने बताया कि गर्मियों में अंडों की एक ट्रे 160 रुपये में बिकती थी, जबकि अब सर्दियों में यह 215 रुपये में बिक रही है।

जिले में अंडों की खपत पांच गुना से अधिक हो गई है, जिससे मुर्गी फार्म संचालक भी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही, तो अंडों की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है।