अमरोहा में पति-पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में आदमपुर थाना क्षेत्र के सुबरा गांव में विजय और उसकी पत्नी भूरी ने आत्महत्या कर ली। विजय पेशे से मजदूर था और परिवार में अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था क्योंकि विजय शहर में मजदूरी करना चाहता था जबकि भूरी गांव में ही रहना चाहती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सुबरा निवासी विजय पेशे से मजदूर था। परिवार में पत्नी भूरी व तीन बच्चे हैं। विजय व भूरी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। उनके पास केवल 2 बीघा जमीन है।

