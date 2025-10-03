Language
    अमरोहा में पति-पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:27 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में आदमपुर थाना क्षेत्र के सुबरा गांव में विजय और उसकी पत्नी भूरी ने आत्महत्या कर ली। विजय पेशे से मजदूर था और परिवार में अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था क्योंकि विजय शहर में मजदूरी करना चाहता था जबकि भूरी गांव में ही रहना चाहती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सुबरा निवासी विजय पेशे से मजदूर था। परिवार में पत्नी भूरी व तीन बच्चे हैं। विजय व भूरी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। उनके पास केवल 2 बीघा जमीन है।

    विजय किसी बड़े शहर में जाकर मजदूरी करने की बात करता था तो भूरी गांव में ही रहने की बात करती थी। एक सप्ताह पहले भी विवाद हुआ था तो भूरी मायके चली गई थी। दो दिन पहले ही पति उसे लेकर आया था।

    गुरुवार रात खाना खा कर तीनों बच्चे छत पर सोने चले गए थे। पति पत्नी नीचे कमरे में सोए थे। किसी समय दोनो ने फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली।

    शुक्रवार सुबह बेटा उतर कर आया तो घटना की जानकारी हुई। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि संभवत आपसी लड़ाई के बाद पति पत्नी ने आत्महत्या की है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।