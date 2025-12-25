अमरोहा में डेढ़ करोड़ की लागत से इंदिरा चौक से बस्ती तक बनेगी सीसी रोड, लोगों को मिलेगी राहत
अमरोहा में इंदिरा चौक से बस्ती तक डेढ़ करोड़ की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी और सड़क की गु ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गजरौला। नगर के इंदिरा चौक से बस्ती को जाने वाली टूटी सड़क से लोगों को जल्द ही निजात मिल जाएगी। नगर पालिका परिषद की ओर से करीब डेढ़ करोड़ रूपये की लागत से सीसी रोड, नाला पटरी आदि का निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर डीएम को भेज दिया गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद यहां पर काम शुरू हो जाएगा। अगले वर्ष 2026 में मार्च के महीने तक काम पूरा हो जाने की उम्मीद है।
नगर पालिका परिषद के गत बोर्ड द्वारा इंदिरा चौक से बस्ती तक डामर की सड़क बनवाई गई थी, लेकिन वह कुछ समय बाद ही उखड़ने लगी। कई स्थानों पर बड़े बड़े गडढ़े हो गए। वर्तमान में संचालित नगर पालिका बोर्ड द्वारा उन गडढ़ों को ठीक कराने के लिए कई बार रिपेयर भी कराई मगर कोई सफलता नहीं मिली। यहां से गुजरने वाले लोगों को सड़क से गुजरते समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
हाल ही में हुई नगर पालिका की बोर्ड बैठक में सीसी रोड का प्रस्ताव भी शामिल किया गया था, जिसे बोर्ड ने भी पास कर दिया था। ईओ ललित कुमार आर्य ने बताया कि सीसी रोड और नाला पटरी के निर्माण में करीब डेढ़ करोड़ रूपये की लागत आएगी। प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद काम प्रारंभ हो जाएगा।
