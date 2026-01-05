Language
    अमरोहा के हसनपुर में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, उपजिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:09 PM (IST)

    संवाद सूत्र, हसनपुर। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस से जाने के बाद राजस्व टीम ने हसनपुर में अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया।

    राजस्व निरीक्षक लोकेंद्र पाल, लेखपाल दीपक चौधरी, पंकज चाहल व दीपक दिलवानिया की टीम ने ग्राम मुबारकपुर कला के गाटा संख्या 468 रकबा 0.263, गाटा संख्या 406, रकबा 1.619 के 1.000 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 442 रकबा 1.263 में से 0.263 हेक्टेयर, ग्राम शाहपुर कला के गाटा संख्या 1705 के रकबा 0.146, हसनपुर के गाटा संख्या 1309 के रकबा 0.761 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 1314 के रकबा 0.709 हेक्टेयर में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर प्लाटिंग के कार्य को ध्वस्त करा दिया है।

    बताया जा रहा है कि धारा 80 और कालोनी का नक्शा पास कराए बगैर प्लाटिंग की जा रही थी। उधर, प्लाटिंग पर बुलडोजर चलने से प्लाटिंग करने वालों में हलचल मची रही। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि अवैध रूप से प्लाटिंग करने की इजाजत किसी को नहीं है। प्लाटिंग करने से पहले जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण कराना आवश्यक है।