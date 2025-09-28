अमरोहा में रामलीला देखने आई पांच साल की बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला, बेटी आयशा नूर की मौत से परिवार में चीत्कार

Amroha Accident अमरोहा के गांव पतेई खालसा में रामलीला देखने आई एक पांच साल की बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची को पांच साल पहले गोद लिया गया था। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इस घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। Amroha Accident: रामलीला मंचन देखने आई पांच साल की मासूम को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। स्वजन ने बेटी को पांच साल पहले गोद लिया था। उसकी मौत से स्वजन बदहवास हैं।

खालसा में हुआ हादसा यह हादसा शनिवार रात लगभग 9:30 बजे कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा में हुआ। गांव में रामलीला का मंचन चल रहा है। न केवल पतेई खालसा बल्कि आसपास के गांव के लोग भी रात को मंचन देखने आते हैं। गांव में रहने वाले किसान जब्बार के परिवार में पत्नी शकीला, एक बेटा गुड्डू व बेटी आयशा नूर हैं। बेटी न होने पर जब्बार ने अपने ही सगे भाई इस्तेकार से आयशा नूर पांच साल पहले जन्म के बाद गोद लिया था।

रामलीला मंचन से करीब सौ मीटर दूर है घर जब्बार का घर रामलीला मंचन से लगभग सौ मीटर दूर है। रात आयशा नूर भी रामलीला मंचन देखने आई थी। वह मैदान में खेल रही थी। उसी दौरान क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा राजपूत निवासी राजू पुत्र थान सिंह ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच गया। वह भी रामलीला मंचन देखने ग्रामीणों के साथ आया था। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया तथा उसने आयशा नूर को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होने पर मौके पर हंगामा हो गया। ट्रैक्टर चालक राजू मौके से फरार हो गया।