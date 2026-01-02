Language
    नये साल पर सरकारी अस्पतालों में गूंजी 42 किलकारी, खुशियां हुई दोगुनी, बधाई देने वालों का लगा रहा तांता

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:00 AM (IST)

    नए साल के पहले दिन अमरोहा के सरकारी अस्पतालों में 42 बच्चों ने जन्म लिया, जिससे परिवारों की खुशियां दोगुनी हो गईं। जिला अस्पताल सहित सभी सीएचसी-पीएचसी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। सरकारी अस्पतालों में गुरुवार की शाम तक 42 बच्चों की किलकारियां गूंजने पर उनके स्वजनों की नये साल की खुशियां दोगुनी हो गई। वह खुशी से जश्न मना रहे हैं। वहीं उन्हें घर सुबह से शाम तक बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।

    नया साल 42 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। क्योंकि उन्होंने गर्भवतियों काे प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल समेत समस्त सीएचसी-पीएचसी में भर्ती कराया था। जिसमें पहले दिन 42 बच्चों की किलकारियां गूंजी है। अस्पतालों में किलकारी गूंजते ही स्वजनों की नये साल की खुशियां दो गुनी हो गई।

    वह नवजात बच्चों के साथ नये साल का स्वागत कर जश्न में डूबे हुए हैं। सभी नवजात बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके यहां बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रभारी सीएमओ डा. योगेंद्र सिंह ने बताया कि नये साल के पहले दिन सरकारी अस्पतालों में 42 बच्चों ने जन्म लिया है। जिसमें बेटियां भी शामिल है और वह पूरी तरह स्वस्थ हैं।

    नये साल का बेटियों ने किया स्वागत, जन्मीं तीन बच्ची

    नववर्ष की शुरुआत सरकारी अस्पताल में खुशियों भरे माहौल के साथ हुई। नए साल के पहले दिन अस्पताल परिसर उस समय किलकारियों से गूंज उठा, जब यहां अलग-अलग तीन महिलाओं ने तीन बच्चियों को जन्म दिया। नववर्ष के आगमन पर जन्मी बेटियों ने न सिर्फ अपने परिवारों बल्कि अस्पताल स्टाफ को भी खुशी से भर दिया।

    इनमें ग्राम चुचैला कलां निवासी जनीति पत्नी जाहिद व इसी गांव की रफत जहां पत्नी रफीक ने बेटियों को जन्म दिया है। वहीं ग्राम मिल्क मोहम्मदपुर पट्टी निवासी पूजा पत्नी रोहित ने भी बेटी को जन्म देकर नए साल को यादगार बना दिया। जच्चा-बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं।

    नए साल में हसनपुर में चार घरों में गूंजी किलकारी

    नए साल के पहले दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में चार प्रसुताओं ने बच्चों को जन्म दिया। नए साल के जश्न में घरों में बच्चों की किलकारी गूंजने से खुशियों को चार चांद लग गए।

    नगर के मुहल्ला काला शहीद निवासी जैनब, सोमवती फूलपुर तथा अगरौला कला की नरगिस ने बेटियों को जन्म दिया, जबकि गांव सोहरका निवासी कृष्णा देवी ने बेटे को जन्म दिया है। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा और ढबारसी में नए साल के मौके पर चार बच्चों का जन्म हुआ है।