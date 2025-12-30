Language
    सर्दी का सितम जारी, होमगार्ड समेत तीन व्यक्तियों की हार्ट अटैक से हुई मृत्यु

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:18 PM (IST)

    सर्दियों में हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को डिडौली क्षेत्र में एक होमगार्ड समेत दो लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि अ ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, डिडौली। सर्दियों में हार्ट अटैक से मौत का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी डिडौली क्षेत्र में होमगार्ड समेत दो व्यक्तियों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। जिससे स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं अमरोहा नगर में भी हार्ट अटैक से कारोबारी की मौत हुई है।

    डिडौली थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर कला निवासी महावीर सिंह होमगार्ड थे और उनकी ड्यूटी थाना रजबपुर में थी। वह मंगलवार की दोपहर पैदल ड्यूटी पर जा रहे थे। जब वह फतेहपुर जिवाई अम्हेड़ा मार्ग पर पहुंचे और लघुशंका के लिए सड़क किनारे ईख के खेत में जाने लगे। इसी बीच उन्हें अटैक पड़ गया और ईख के खेत में जा गिरे। राहगीरों ने देखा तो वह मृत अवस्था में पड़े मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

    पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

    होमगार्ड की मृत्यु से उनकी पत्नी प्रेमवती व बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं हार्ट अटैक से दूसरी मत्यु जोया कस्बे के मुहल्ला पधानों वाला निवासी सुहेलदेव भासपा के जिला उपाध्यक्ष इस्लामुद्दीन के परिवार से जुड़ी है। इस्लामुद्दीन के 52 वर्षीय बड़े भाई निजामुद्दीन को लंबे समय से शुगर की बीमारी थी। सोमवार को अचानक उनके सीने में दर्द हुआञ स्वजन आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए मुरादाबाद ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई।

    मौत की सूचना उनकी पत्नी मोबीना छह बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। उधर सोमवार शाम अमरोहा नगर के बिजनौर रोड निकट शाहविलायत गेट निवासी कारोबारी सलीम खां की भी हार्टअटैक से मौत हो गई। शाम को वह दुकान पर ही थे। अचानक तबियत बिगडी़ तो स्वजन उन्हें चिकित्सक के यहां ले जाने लगे। परंतु उनकी मौत हो चुकी थी।