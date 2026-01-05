Language
    खनन अधिकारी से ट्रैक्टर छीनने वाले गिरफ्तार, ट्रैक्टर भी बरामद; FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:44 PM (IST)

    खनन अधिकारी से ट्रैक्टर छीनने वाले गिरफ्तार।


    संवाद सूत्र, डिडौली। अवैध खनन कर मिट्टी ला रहे खनन माफिया पकड़े जाने पर जिला खनन अधिकारी से ट्रैक्टर छीन कर ले गए थे। इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सोमवार को पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि उनकी निशानदेही पर छीना गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है।

    दरअसल, रविवार सुबह लगभग छह बजे जिला खनन अधिकारी केबी सिंह चेकिंग के लिए टोल प्लाजा पर जा रहे थे। जोया में पहुंचे तो अमरोहा रोड पर अवैध खनन कर मिट्टी लेकर आ रही ट्रैक्टर-ट्राली मिली। उन्होंने रोकने का इशारा किया तो चालक ने ट्रैक्टर दौड़ा दिया था। थोड़ी दूरी पर जाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई थी।

    खनन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर-ट्राली कब्जे में ले ली थी। उसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे थे तथा जिला खनन अधिकारी से नोकझोक करते हुए जबरन ट्रैक्टर छीन कर चले गए थे। बाद में उन्होंने ट्राली को जोया पुलिस चौकी पर लाकर खड़ा करा दिया था। इस मामले में जिला खनन अधिकारी ने डिडौली कोतवाली में दो अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए डिडौली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही मामले की जांच करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह ने बताया कि इस मामले में नफीस निवासी गांव फराशपुरा तथा आरिफ निवासी गांव श्यौनाली को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है। बताया कि गांव फराशपुरा निवासी देवराज अपने खेत से बगैर अनुमति के मिट्टी का खनन करा रहा था। दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है। इस मामले में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है।