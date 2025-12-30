अमरोहा में ट्रेन की चपेट में आने से तेंदुआ मरा, जिले में इस वर्ष छठी मौत

जागरण संवाददाता, अमरोहा। गजरौला में ट्रेन की चपेट में आकर तेंदुआ की मौत हो गई। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने तेंदुआ का शव रेलवे लाइन पर पड़ा देखा। यह घटना गजरौला थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर बुजुर्ग की है। मंगलवार सुबह जब गांव के लोग खेतों की तरफ गए तो पास से गुजर रही रेलवे लाइन पर उन्होंने तेंदुआ का शव पड़ा देखा। उसकी गर्दन पर चोट का निशान था तथा गर्दन मुड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

करीब पांच साल का है नर तेंदुआ नर तेंदुआ की उम्र लगभग पांच साल के करीब बताई जा रही है। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई तथा शव को उठा कर जटी वन स्थित वन विभाग के कार्यालय ले आई है। बता दें कि इस वर्ष जिले में यह छठे तेंदुआ की मौत हुई है। इससे पहले मार्च में रजबपुर में हाईवे पार करते समय किसी वाहन की चपेट में आकर भी तेंदुआ की मौत हो चुकी है। अगस्त में अमरोहा में ट्रेन की चपेट में आकर भी तेंदुआ की मौत हुई थी। जबकि नौगावां सादात, मंडी धनौरा में भी तेंदुआ के शव मिल चुके हैं।