मोबाइल चलाते-चलाते अचानक बेहोश हुआ 10 वर्षीय छात्र, मौके पर ही मौत; अमरोहा के परिवार में मची चीत्कार

अमरोहा। जिले के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव जूझैला चक में दीपक कुमार का परिवार रहता है। उनका 10 वर्षीय पुत्र गांव कैसरा स्थित एक विद्यालय में कक्षा चार का छात्र है। शनिवार शाम वह अपने घर में पलंग पर बैठकर मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान वह अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा तथा बेहोश हो गया।

स्वजन घबरा गए व तत्काल उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए। जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने प्रारंभिक तौर पर हृदय गति रुकने से मयंक की मौत होने की आशंका जताई है।