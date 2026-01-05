Language
    मोबाइल चलाते-चलाते अचानक बेहोश हुआ 10 वर्षीय छात्र, मौके पर ही मौत; अमरोहा के परिवार में मची चीत्कार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:04 PM (IST)

    अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के जूझैला चक गांव में 10 वर्षीय छात्र मयंक मोबाइल देखते समय अचानक बेहोश हो गया। परिजन उसे तुरंत निजी चिकित्सक के पास ...और पढ़ें

    मयंक का फाइल फोटो।

    अमरोहा। जिले के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव जूझैला चक में दीपक कुमार का परिवार रहता है। उनका 10 वर्षीय पुत्र गांव कैसरा स्थित एक विद्यालय में कक्षा चार का छात्र है। शनिवार शाम वह अपने घर में पलंग पर बैठकर मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान वह अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा तथा बेहोश हो गया।

    स्वजन घबरा गए व तत्काल उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए। जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने प्रारंभिक तौर पर हृदय गति रुकने से मयंक की मौत होने की आशंका जताई है।

    मोबाइल देखते समय बेहोश हुआ कक्षा 4 का छात्र

    स्वजन के मुताबिक मयंक सामान्य रूप से स्वस्थ था व किसी बीमारी की शिकायत नहीं थी। उसकी अचानक हुई मौत से स्वजन गहरे सदमे में हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रिश्तेदार व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घर में चीख-पुकार का माहौल बना रहा। स्वजनों ने रीति-रिवाजों के साथ मयंक का अंतिम संस्कार कर दिया।