    ‘साहब मैं जिंदा हूं’, महिला ने मृत दिखाकर पैतृक भूमि को हड़पने का लगाया आरोप; DM ने दिए जांच के निर्देश

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:25 PM (IST)

    अमेठी में एक बुजुर्ग महिला ने तहसील परिसर में 'साहब मैं जिंदा हूं' का पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय के अभिलेखों में ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    महिला को मृत दिखाकर मायके की पैतृक भूमि को हड़पने की रची जा रही साजिश।

    संवाद सूत्र, अमेठी। तहसील परिसर में सोमवार को एक बुजुर्ग महिला हाथ में ‘साहब मैं जिंदा हूं’ लिखा पोस्टर लेकर पहुंची। महिला ने आरोप लगाया कि उसे न्यायालय के अभिलेखों में मृत दिखाकर उनकी पैतृक भूमि हड़पने की साजिश रची जा रही है। पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

    गौरीगंज के बरना टीकर निवासी रामलली सिंह पत्नी अवध नारायण सिंह ने बताया कि उनका मायका भादर के ग्राम घोरहा में है। मायका स्थित बाग की भूमि में उनका वैधानिक हिस्सा है।

    इसी भूमि को लेकर गांव के ही एक व्यक्ति ने एसडीएम न्यायिक न्यायालय में धारा 116 के तहत बंटवारे का वाद दाखिल किया गया, जिसमें उन्हें छलपूर्वक मृत दर्शा दिया गया है। महिला का आरोप है कि उनके वास्तविक वारिस पुत्र अरविंद सिंह व धर्मेंद्र सिंह को जानबूझकर अभिलेखों में शामिल नहीं किया गया।

    इसके बजाय गांव के ही एक व्यक्ति को फर्जी तरीके से उनका वारिस दिखाते हुए न्यायालय में झूठी जानकारी दाखिल की गई। इतना ही नहीं, उनकी मृत बहन पार्वती, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उसके भी फर्जी वारिस दर्शाकर भूमि हड़पने का प्रयास किया जा रहा है।

    पीड़िता ने तहसील परिसर में पोस्टर के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए जीवित होने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। डीएम संजय चौहान ने एसडीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया है।

    एसडीएम आशीष सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है। यदि जांच में फर्जीवाड़ा सामने आता है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।