    यूपी के इस जिले में चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम दिख रही पुलिस, दहशत में जीने को मजबूर हैं ग्रामीण

    By satish kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:01 PM (IST)

    अमेठी के बाजारशुकुल क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। पिछले एक सप्ताह में कई घरों में चोरी की वारदातें हुई हैं जिससे लोग दहशत में हैं। पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोर बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने जल्द ही घटनाओं का खुलासा करने का आश्वासन दिया है।

    लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का राजफाश करने में नाकाम पुलिस।

    संवाद सूत्र, बाजारशुकुल (अमेठी)। पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में बेखौफ चोरों का कहर जारी है। वह रात में चुपके से या फिर दिनदहाड़े लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। लगातार क्षेत्र में हो रही इन घटनाओं से लोग डरे-सहमे मित्र पुलिस की नाकामियों की गाथा गा रहे हैं। स्थानीय पुलिस हो या फिर उच्च अधिकारी इन घटनाओं पर थोड़ा भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। इससे चोर बेखौफ होकर क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

    पुलिस ने पिछले एक सप्ताह में हुई चोरियों को संदिग्ध बताकर न तो पीड़ित की रिपोर्ट लिखती है, न ही चोरों पर नकेल कस पा रही है। अभी हाल में हुई घटनाओं पर यदि एक नजर डालें तो मित्र पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजिमी है।

    पेश है एक रिपोर्ट

    चोरों ने 16/17 सितंबर की रात क्षेत्र के दयागिरि मठ निवासी सुंदर के घर के पीछे खड़े पेड़ के रास्ते घर में घुस गए और कमरे में रखी आलमारी व संदूक के ताले तोड़कर हजारों रुपये, कीमती के जेवरात व नकदी उठा ले गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी लेकिन आजतक न तो मुकदमा दर्ज हुआ न ही राजफाश हो सका।

    वहीं, दूसरे केस में 21 सितंबर को बेखौफ चोरों ने सत्थिन के शाहमारू निवासी संतराम यादव के घर में सरेशाम घुसे चोर करीब तीन लाख रुपये के जेवरात लेकर भाग गए। तहरीर देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ न ही चोर पकड़े गए।

    तीसरे केस में 23/24 सितंबर की रात चोरों ने तेतार पुर निवासी शान अली के घर में दीवार कूदकर घुस गए और आलमारी व संदूक का ताला तोड़ उसमे रखा दो तोला सोना व करीब आधा किलो चांदी के जेवरात समेत साढ़े दस हजार रुपये की नकदी चुरा ले गए। पीड़ित ने तहरीर दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

    चौथे केस में गुरुवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने क्षेत्र के तिवारी पुर गांव निवासी सचिन पासी के घर धावा बोलकर लाखों के जेवरात व कुछ नकदी लूटी।

    विरोध करने पर उसकी पत्नी को धक्का देकर कर गिरा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर तो ली लेकिन मुकदमा पंजीकृत करने से कतरा रही है।

    खौफ में हैं लोग

    क्षेत्र में हो रही चोरियों व रात में चोर आने की घटना से क्षेत्रवासी खौफ में हैं। उन्हें रात-दिन अपने जान व माल की सुरक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि पुलिस इतनी चोरियों के बाद भी अफवाह मान रही है।

    पुलिस टीमों का गठन किया गया है। एसओजी व सर्विलांस टीमों के साथ ही अन्य थानों से पुलिस टीम बनाई गई है। जल्द ही घटनाओं का राजफाश किया जाएगा। -अतुल सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी।