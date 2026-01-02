Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमेठी में मतदाता सूची से जीवितों को हटाया, अनंतिम मतदाता सूची में शामिल कर दिया मृतकों का नाम

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:22 PM (IST)

    अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बड़ी अनियमितता सामने आई है। बीएलओ द्वारा जीवित मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि मृत व्यक्तियो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मतदाता सूची से जीवितों को हटाया।

    संवाद सूत्र, सिंहपुर, (अमेठी)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बीएलओ द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। यहां कई गावों में जीवित मतदाताओं के नाम अनंतिम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं तो वहीं बड़ी संख्या में मृतकों और शादीशुदा युवतियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं।

    ग्रामीणों ने मामले की शिकायत एसडीएम के साथ ही मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर की है। जिलाधिकारी की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत सूची में पारदर्शिता बरतने के सख्त निर्देश बीएलओ को दिये गये थे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम छूटने न पाए।

    वहीं, लापरवाही के चलते बरती गई अनियमितता से बीएलओ के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। क्षेत्र की कोटवा ग्राम पंचायत के 15 से अधिक मतदाताओं ने शिकायती पत्र देकर ब्लाक और तहसील के अधिकारियों की चौखट पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर शिकायत की है।

    ग्राम पंचायत कोटवा के रामराज, रामबरन, आशा देवी, रामकिशोर समेत 15 से अधिक शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में उनके अलावा अन्य कई जीवित मतदाताओं के नाम काट दिये गये हैं, जो लोग मृतक है या जिन युवतियों की शादी हो गयी है उनका नाम नहीं काटा गया है।

    शिकायतकर्ताओं के अनुसार मतदाताओं का पिछली सूची में नाम था। लेकिन, जो नई मतदाता सूची से उसमें नाम हटा दिए गए हैं।

    गौरतलब हो कि कोटवा ग्राम पंचायत के अलावा अन्य कई ग्राम पंचायतों में भी पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची में बीएलओ द्वारा जमकर लापरवाही के मामले सामने आए हैं। कई गांवों में मतदाताओं के नाम एक से अधिक वार्डों में दर्ज हैं, जबकि कई गावों में शादीशुदा युवतियों के नाम नहीं हटाए गए हैं।

    राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 30 दिसंबर 2025 तक दावा आपत्ति का समय निर्धारित किया गया था। यदि मतदाताओं द्वारा आपत्ति की गई है तो मामले का निस्तारण किया जाएगा। -अमित सिंह, एसडीएम, तिलोई।