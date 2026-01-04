UP Board Exam 2026 के छात्रों के लिए बड़ी खबर! प्रैक्टिकल परीक्षा में होने जा रहा अहम बदलाव; डिजिटल होगा यह काम

संवाद सूत्र, अमेठी। प्रयोगात्मक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने इस वर्ष नई व्यवस्था लागू की है। अब परीक्षकों को प्रयोगात्मक परीक्षा से पहले एक विशेष लिंक और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से परीक्षक मोबाइल एप पर लॉगिन कर सीधे विद्यार्थियों के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। एक बार अंक अपलोड हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत परीक्षक का मोबाइल जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ा रहेगा। यह एप केवल परीक्षा केंद्र के भीतर 200 मीटर की परिधि में ही कार्य करेगा। जैसे ही परीक्षक इस निर्धारित सीमा से बाहर जाएगा, एप स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अंक केवल परीक्षा केंद्र पर रहकर ही अपलोड किए जाएं।

एप में फीडबैक और शिकायत दर्ज करने का भी विकल्प दिया गया है। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की अनियमितता, अव्यवस्था या अन्य समस्या सामने आती है तो परीक्षक तत्काल एप के माध्यम से इसकी जानकारी विभागीय उच्चाधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। इससे शिकायतों का त्वरित संज्ञान लिया जा सकेगा।

केंद्र पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों का विवरण और उनके अंक उसी दिन एप पर दर्ज किए जाएंगे और अंक तुरंत बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित होने लगेंगे। इससे छात्रों और अभिभावकों को भी समय पर जानकारी मिल सकेगी। 24 जनवरी से एक फरवरी के बीच होंगी प्रयोगात्मक परीक्षा डीआईओएस डॉ. राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में 24 जनवरी से एक फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक परीक्षक को अलग-अलग लिंक और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए वह सीधे एप में अंक फीड करेगा।