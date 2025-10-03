यूपी में ATM कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार
अमेठी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उनके पास से कई एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे लोगों को चकमा देकर एटीएम कार्ड बदलते थे और पैसे निकाल लेते थे। आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, अमेठी। एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस शुक्रवार को वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक व बोलेरो के साथ खड़े प्रतापगढ़ के तिलौरी थाना लीलापुर निवासी नाजिम अली पुत्र समून खान, दिलशाद खान पुत्र निजामुद्दीन व ननईया थाना उदयपुर निवासी शादाब खां पुत्र इरशाद खां को संदिग्ध देख पूछताछ की।
तलाशी में तीनों के पास से विभिन्न बैंक के 10 व बोलेरो से छह एटीएम कार्ड और 38 हजार 350 रुपये नकद बरामद हुए। पूछताछ में तीनों ने प्रयागराज के मऊ अईमा आयशा अस्पताल की पार्किंग से चोरी करने की बात स्वीकार की। जबकि बोलेरो शादाब की है।
बरामद एटीएम कार्ड के संबंध में बताया कि वह तीनों लोग बाइक व बोलेरो से घूम-घूम कर रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुलतानपुर में एटीएम बूथ पर पहुंचने वाले लोगों को चकमा देकर उनका एटीएम कार्ड बदल लेते थे। रुपये निकासी करते समय उनका पासवर्ड देख लेते थे और बाद में उनके खाते से रुपये निकाल लेते थे।
कोतवाल रवि सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ प्रतापगढ़ व प्रयागराज में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर चालान न्यायालय भेज दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।