रेलवे विभाग ने गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाया कदम, अब OTP से ही मिलेगा तत्काल टिकट

संवाद सूत्र, अमेठी। रेलवे विभाग ने तत्काल टिकट बुकिंग में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली, मुंबई सहित कई महानगरों को जाने वाले यात्रियों को तत्काल टिकट ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से जारी किया जाएगा।

रेलवे के नए आदेश के तहत टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे सत्यापित करने के बाद ही तत्काल टिकट जारी किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह नई व्यवस्था शुक्रवार से लागू कर दी गई है। पहले ही दिन इस व्यवस्था के तहत चार तत्काल टिकट जारी किए गए। रेलवे का मानना है कि ओटीपी आधारित सिस्टम से फर्जी बुकिंग, एजेंटों की मनमानी और दलालों की सक्रियता पर प्रभावी रोक लगेगी। इससे वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को तत्काल टिकट मिलना आसान होगा। बताया जा रहा है कि पहले तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान कुछ ही सेकंड में टिकट फुल हो जाते थे, जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानी होती थी। शिकायतें मिल रही थीं कि एजेंट और अन्य सॉफ्टवेयर के जरिए बड़े पैमाने पर टिकट बुक कर लेते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह तकनीकी बदलाव किया है।

नई व्यवस्था के अनुसार यात्री को पहले से आईआरसीटीसी पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। बुकिंग के समय ओटीपी उसी नंबर पर आएगा। ओटीपी डालने के बाद ही भुगतान और टिकट जारी होने की प्रक्रिया पूरी होगी। यदि ओटीपी सही नहीं डाला गया तो टिकट बुक नहीं हो सकेगा।