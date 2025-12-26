Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमेठी में रेलवे कॉलोनी में कर्मचारी पर हमला, पत्नी से अभद्रता के आरोप में पांच पर दर्ज हुआ मुकदमा

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:53 PM (IST)

    अमेठी की रेलवे कॉलोनी में बुधवार देर रात एक रेलवे कर्मचारी पप्पू यादव पर पांच लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेलवे कॉलोनी में कर्मचारी पर हमला।

    संवाद सूत्र, अमेठी। शहर के रेलवे कॉलोनी में बुधवार देर रात एक रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना कॉलोनी में लगे सीसी कैमरे में कैद बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संग्रामपुर के पतऊ का पुरवा निवासी पप्पू यादव रेलवे में कार्यरत हैं। वर्तमान समय में रेलवे कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। पप्पू यादव के मुताबिक बुधवार रात भोजन के बाद वह कॉलोनी परिसर में टहल रहे थे।

    इसी दौरान कॉलोनी के ही रहने वाले शेष कुमार, रोहित, सत्येंद्र, सूरज और सिंटू वहां पहुंचे और बिना किसी कारण के गाली-गलौज शुरू कर दी।

    विरोध करने पर आरोपितों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे पप्पू यादव के शरीर और पैर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान हमलावरों ने उनकी पत्नी के साथ भी अभद्रता की।

    शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसी कैमरे में रिकार्ड हो गई है।

    थानाध्यक्ष रवि सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर शेष कुमार, रोहित, सत्येंद्र सूरज और सिंटू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। फुटेज की जांच की जा रही है।