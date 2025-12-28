अमेठी में SIR से बाहर हुए कई सालों से घर बनाकर रहने वाले दर्जनों परिवार, 30 वर्षों से कर रहे हैं वोट

हमारे पूर्वज इसी गांव के बाहर सरकारी भूमि पर पॉलीथिन एवं छप्पर में निवास करते थे। कभी किसी ने उनकी इस दशा पर ध्यान नहीं दिया। नई पीढ़ी ने मांग कर और कमाई करके गांव में मकान बना लिए हैं। हमारा नाम यहां अंकित होना चाहिए। -ठेकेदार नट, ग्रामीण।

हमारे कुनबे के लोग पिछले 30 वर्ष से मतदान करते आ रहे हैं, किंतु पूर्वजों की नाम सूची में न होने से हमारे परिवार के सैकड़ों लोग एसआईआर से वंचित हैं। सरकार हमारे साथ न्याय करे। -कल्लू नट, ग्रामीण।

फॉर्म भरै वाले आए थे, तो बताया कि अपने बाप दादा के आईडी दो। हमारे पास कुछ नाहीं है, तो हम काव दै देई। हम सब हमेशा वोट देत रहेन हमार नाम फार्म में दर्ज कीन जाए। हमें गांव से निकाला न जाए। -चुन्नू नट, ग्रामीण।

हमार नाम दर्ज न होए तौ हम सब मुख्यमंत्री साहब के पास जाबौ। आपन बात बताय के नाम फार्म म लिखावय के लिए प्रार्थना करब। हमार सब के नाम सूची में लिखा जाए। गांव में हम सब 30 वर्ष से रहित है। -शत्रुहन नट, ग्रामीण।

अहमदपुर गांव के लोगों की समस्या संज्ञान में है, किंतु उनके माध्यम से कुछ नहीं हो सकता है। यह सारा काम तहसील से ही होगा। -अंजली सरोज, बीडीओ, बाजारशुकुल।

31 दिसंबर के बाद ऐसे मतदाताओं को जिनकी आईडी प्रमाण न मिलने से एसआईआर का डिजिटाइजेशन नहीं हो सका है। उन्हें रजिस्टर्ड नोटिस देकर आईडी प्रमाण लेकर नाम जोड़ने का काम किया जाएगा। ऐसे लोगों को किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। बगैर उससे प्रमाण मांगे नाम काटा नहीं जाएगा। अपने प्रमाण जुटाकर नोटिस आने का इंतजार करें। तहसील में इसका निस्तारण कराया जाएगा। -राहुल सिंह, तहसीलदार, मुसाफिरखाना।