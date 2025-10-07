अमेठी में डीजे पर डांस के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, युवक की गोली लगने से मौत

अमेठी के शाहगढ़ में एक निष्कासन समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की दुखद मौत हो गई। मुंशीगंज के गरथोलिया गाँव में जश्न का माहौल मातम में बदल गया जब डीजे पर डांस करते समय देव यादव नामक एक युवक को गोली लग गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक दिल्ली से लौटा था।

संवाद सूत्र, शाहगढ़ (अमेठी)। निष्कासन समारोह में डीजे पर डांस करते समय तमंचा से हर्ष फायरिंग हुई। फायरिंग में युवक को गोली लग गई। जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। पुलिस ने मामले में विधिक कार्रवाई कर जांच शुरू की है।

मुंशीगंज के पूरे ढखहन मजरे गरथोलिया निवासी मस्तराम को विवाह के 10 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई है। इसी खुशी में सोमवार को भोज समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में डीजे पर लोग नृत्य कर रहे थे। मुराइन का पुरवा निवासी देव यादव भी समारोह में शामिल होने गए थे।

जानकारी के अनुसार देर रात 11 बजे के करीब सभी लोग डीजे पर डांस कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग तमंचा से हर्ष फायरिंग करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की माने तो देव यादव भी हर्ष फायरिंग के लिए तमंचा मांगा। इसी दौरान तमंचा से फायरिंग हो गई। घटना में युवक के सीने में गोली लग गई। जिससे वह जमीन पर गिर गया।