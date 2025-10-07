अमेठी में डीजे पर डांस के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, युवक की गोली लगने से मौत
अमेठी के शाहगढ़ में एक निष्कासन समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की दुखद मौत हो गई। मुंशीगंज के गरथोलिया गाँव में जश्न का माहौल मातम में बदल गया जब डीजे पर डांस करते समय देव यादव नामक एक युवक को गोली लग गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक दिल्ली से लौटा था।
संवाद सूत्र, शाहगढ़ (अमेठी)। निष्कासन समारोह में डीजे पर डांस करते समय तमंचा से हर्ष फायरिंग हुई। फायरिंग में युवक को गोली लग गई। जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। पुलिस ने मामले में विधिक कार्रवाई कर जांच शुरू की है।
मुंशीगंज के पूरे ढखहन मजरे गरथोलिया निवासी मस्तराम को विवाह के 10 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई है। इसी खुशी में सोमवार को भोज समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में डीजे पर लोग नृत्य कर रहे थे। मुराइन का पुरवा निवासी देव यादव भी समारोह में शामिल होने गए थे।
जानकारी के अनुसार देर रात 11 बजे के करीब सभी लोग डीजे पर डांस कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग तमंचा से हर्ष फायरिंग करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की माने तो देव यादव भी हर्ष फायरिंग के लिए तमंचा मांगा। इसी दौरान तमंचा से फायरिंग हो गई। घटना में युवक के सीने में गोली लग गई। जिससे वह जमीन पर गिर गया।
फायरिंग के बाद समारोह स्थल पर अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में घायल को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद खुशी का माहौल गम में बदल गया।
दिल्ली से सोमवार को घर लौटा था युवक
युवक अपने दादा शिव बहादुर के साथ दिल्ली में रहता था। दोस्त सत्यम यादव के घर पर समारोह होने का निमंत्रण युवक को मिला था। वह उसी निमंत्रण में शामिल होने के लिए सोमवार की सुबह दिल्ली से घर आया था। घटना में 10 वर्षीय छोटे भाई हर्ष, मां चंदा का रो रो कर बुरा हाल है।
नहीं मिली है अभी तक तहरीर
कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि घटना स्थल पर जाकर मौके पर निरीक्षण किया गया। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि अभी तक तहरीर नहीं मिली है।
यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में डेढ़ लाख किसानों की नहीं हुई फॉर्मर रजिस्ट्री, नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान का पैसा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।