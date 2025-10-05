भाई को जमानत न दिला पाने पर युवक ने पी कीट नाशक दवा, इलाज के दौरान हुई मौत

अमेठी के जामो में एक दुखद घटना घटी। हत्या के आरोप में जेल में बंद भाई की जमानत न करा पाने से परेशान होकर एक युवक ने कीटनाशक पी लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई जिसके बाद परिवार में शोक की लहर छा गई। मृतक युवक अपने भाई की जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहा था लेकिन सफलता न मिलने पर उसने यह कदम उठाया।

