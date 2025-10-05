भाई को जमानत न दिला पाने पर युवक ने पी कीट नाशक दवा, इलाज के दौरान हुई मौत
अमेठी के जामो में एक दुखद घटना घटी। हत्या के आरोप में जेल में बंद भाई की जमानत न करा पाने से परेशान होकर एक युवक ने कीटनाशक पी लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई जिसके बाद परिवार में शोक की लहर छा गई। मृतक युवक अपने भाई की जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहा था लेकिन सफलता न मिलने पर उसने यह कदम उठाया।
संवाद सूत्र, जामो (अमेठी)। हत्या के आरोप में बंद भाई की जमानत न करा पाने से क्षुब्ध युवक ने कीट नाशक दवा पी लिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवारजन में कोहराम मच गया है।
पूरे चितई निवासी राम बहादुर सरोज ने बीती तीन अगस्त को एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपित को पकड़ कर जेल भेज दिया है।
जेल में बंद भाई की जमानत के लिए रज्जन परेशान था, लेकिन वह भाई को जमानत नहीं दिला पा रहा था। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने 30 सितंबर को कीट नाशक दवा पी लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी।
परिवारजन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर में भर्ती कराया था, लेकिन हालत में सुधार न होने पर चिकित्सक ने एम्स रायबरेली रेफर कर दिया था।
एम्स में इलाज के दौरान शनिवार की रात 10 बजे युवक की मौत हो गई। परिवारजन ने बिना किसी विधिक कार्रवाई के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
