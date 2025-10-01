गायत्री प्रजापति की सुरक्षा को लेकर पत्नी महराजी प्रजापति ने उठाई आवाज, कहा- 'मेरे पति को सुरक्षा दी जाए, साजिश के तहत किया गया हमला'

अमेठी से संवाद सूत्र के अनुसार पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और विधायक महराजी प्रजापति ने सरकार और न्यायालय से अपने पति की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पति पर एक साजिश के तहत हमला किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन्हें जेल में एक बोतल पानी तक नहीं ले जाने दिया जाता तो चाकू और कैंची कैसे चली गई।

संवाद सूत्र,जागरण अमेठी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की विधायक पत्नी महराजी प्रजापति में सरकार और न्यायालय से पति की सुरक्षा की मांग की है। कहा कि एक साजिश के तहत मेरे पति पर हमला किया गया है। हमें एक बोतल पानी नहीं ले जाने दिया जाता है तो कैसे जेल में चाकू और कैंची चली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवरात्रि पर्व पर विधायक महराजी प्रजापति की ओर से पैतृक गांव परसावा में माता की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन किया जाता है। प्रतिदिन विधायक परिवार की ओर से सुबह शाम आरती उतारी जाती है। मंगलवार को विधायक अपने आवास विकास कॉलोनी स्थिति घर पर पूजन अर्चन कर रही थी। इसके बाद वह सीधे पैतृक गांव में स्थिति पंडाल पर पूजन करने चली गई।

इसी बीच विधायक को सूचना मिली कि पूर्व मंत्री पर हमला हुआ है। जानकारी के बाद विधायक अपने परिवार के साथ लखनऊ रवाना हो गई। पति से मिलने के बाद स्थिति देखकर वह खुद बीमार पड़ गई। परिवारीजनों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जिसके बाद उनकी तबियत में सुधार हुआ।