लखनऊ जेल में गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला, बंदी ने कैंची से किए ताबड़तोड़ वार; सिर में छ: टांके लगे
लखनऊ के गोसाईगंज जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ मंगलवार शाम मारपीट की गई। घटना में उनके सिर में चोटें आई हैं जिसके बाद उन्हें जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनका किसी अन्य बंदी से विवाद हुआ था जिसके कारण मारपीट हुई। जेल प्रशासन मामले की छानबीन कर रहा है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोसाईंगंज की जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मंगलवार देर शाम राड से हमला किया गया।
हमले में उनके सिर में गंभीर चोट आई हैं। जेल अस्पताल में इलाज के दौरान पांच टांके लगाये गये। शुरूआती जांच में जेल के अंदर दूसरे बंदी से विवाद की बात सामने आई है। जेल प्रशासन घटना की जांच कर रहा है। फिलहाल, गायत्री प्रजापति को केजीएमयू लाया गया है।
इस मामले में सजा काट रहे पूर्व मंत्री
सामूहिक दुष्कर्म व खनन घोटाले के आरोपित सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल अस्पताल में डायबिटीज, बीपी, गुर्दा, कमर दर्द समेत दूसरी बीमारियों के चलते लम्बे समय से जेल अस्पताल में रखा गया है। मंगलवार देर शाम 6.30 बजे अस्पताल में सफाई करने वाले बंदी विश्वास ने हमला कर दिया।
कैदी ने अलमारी की रॉड से हमला किया
जांच में सामने आया कि पूर्व मंत्री ने सफाई करने वाले बंदी विश्वास को पानी देने के लिए बुलाया था। वह देर से पहुंचा। इस पर पूर्व मंत्री ने अमर्यादित टिप्पणी की। जिससे नाराज होकर विश्वास ने पास में पड़ी अलमारी के रॉड से गायत्री पर हमला कर दिया। गायत्री चीखते हुए अस्पताल से बाहर की तरफ भागे।
पूर्व मंत्री के सिर पर आई गंभीर चोट
बंदी ने दोबारा राड से हमला किया तो वह फर्श पर गिर गये। इसी बीच दूसरे बंदियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। तैनात जेलकर्मियों ने तत्काल डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गायत्री से सिर से बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद टांके लगाए।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके जायसवाल के मुताबिक जेल अस्पताल में भर्ती गायत्री प्रजापति की एक सफाई करने वाले बंदी से विवाद हुआ। नाराज बंदी विश्वास ने रॉड से पूर्व मंत्री के सिर पर वार कर दिया। सिर में मामूली चोट थी। जेल के डॉक्टर उपचार कर रहे हैं। हालत खतरे से बाहर है। गायत्री प्रजापति को केजीएमयू लाया गया है।
