    अमेठी में गो तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस मुठभेड़ में एक को लगी और दूसरी फरार

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:35 PM (IST)

    अमेठी में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक तस्कर घायल हो गया और दूसरा फरार हो गया। घायल तस्कर अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया है जिस पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार तस्कर पप्पू की तलाश कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर गोवंश लेकर रामगंज की ओर आने वाले हैं जिसके बाद उन्होंने घेराबंदी की थी।

    मुठभेड़ में गो तस्कर को लगी गोली और एक फरार।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। गो तस्करी करने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से शातिर अपराधी जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरा अपराधी फरार हो गया। पुलिस ने घायल गो तस्कर को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं, दूसरे तस्कर की तलाश चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस का दावा है कि रामगंज कोतवाल कृष्ण मोहन सिंह, स्वाट प्रभारी अनूप कुमार सिंह व सर्विलांस प्रभारी दयाशंकर मिश्र रविवार की भोर सीमावर्ती क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान एक पखवाड़ा पहले रात में पिकअप पर गोवंश लादकर ले जा रहे तस्कर ने पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया था।

    उन्हीं में शामिल दो तस्कर रविवार की भोर अग्रेसर से रामगंज की ओर गो तस्करी करने की फिराक में आने की भनक लगी। पुलिस ने घेराबंदी किया, तो बाइक सवार तस्कर भागने लगे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई।

    एक तस्कर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई। जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। जबकि दूसरा तस्कर फरार हो गया। घायल तस्कर की पहचान सुलतानपुर के बहरौली थाना लंभुआ निवासी अनीस पुत्र मल्लू के रूप में हुई। इसके पास से तमंचा, कारतूस व खोखा बरामद हुआ।

    पूछताछ में घायल अपराधी ने 11/12 सितंबर की रात मवइया मंगरा में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिकअप से गो तस्करी करने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार गो तस्कर पर आजमगढ़, सुलतानपुर में हत्या के प्रयास, गैंग्सटर एक्ट, डकैती सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है।

    गो तस्करी में प्रयुक्त बाइक को सीज करते हुए पुलिस दूसरे अपराधी पप्पू की तलाश में जुट गई है। टीम में एसआइ संजय सिंह, मुख्य आरक्षी बालेंद्र यादव, आलोक सिंह, आरक्षी संजय कुमार, राघवेन्द्र सिंह, जयहिन्द यादव, सिकन्दर खान, मनीष कुमार शामिल रहे।

