अमेठी में पांच लाख के आभूषण और 80 हजार नकद लेकर बहू फरार, ससुर ने लगाया गंभीर आरोप

संवादसूत्र, अमेठी। परिवार उस समय सकते में आ गया, जब घर की बहू लाखों के आभूषण और नकदी लेकर रहस्यमय ढंग से फरार हो गई। पीड़ित ससुर ने मामले में अपने ही दामाद पर बहू को बहला-फुसलाकर भगाने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित परिवारजन ने थाने पर तहरीर दी है, लेकिन मुकदमा दर्ज न होने से पीड़ित परेशान हैं।

संग्रामपुर के तुलापुर भैरोपुर गांव गांव निवासी जाकिर हुसैन ने बताया कि सोमवार रात उनकी पुत्रवधू अचानक घर से गायब हो गई। आरोप है कि उनकी मदद में पीड़ित का दामाद शामिल है, जिसने बहू को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया।

पीड़ित के अनुसार घर में रखे करीब पांच लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और करीब 80 हजार रुपये नकद भी गायब हैं। पीड़ित ने बताया कि उनकी बहू का पांच वर्ष का एक बेटा है, जिसे वह घर पर छोड़कर चली गई है।

घटना का पता उस समय चला, जब रात करीब 12 से एक बजे के बीच उनका नाती रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर स्वजन जागे तो देखा कि कमरे में रखे बक्से खुले पड़े थे और उनमें रखा सारा सामान गायब था।