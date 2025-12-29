अमेठी में पांच लाख के आभूषण और 80 हजार नकद लेकर बहू फरार, ससुर ने लगाया गंभीर आरोप
अमेठी में एक परिवार उस समय सकते में आ गया जब उनकी बहू लाखों के आभूषण और नकदी लेकर रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। ससुर ने अपने दामाद पर बहू को बहला-फुसलाकर ...और पढ़ें
संवादसूत्र, अमेठी। परिवार उस समय सकते में आ गया, जब घर की बहू लाखों के आभूषण और नकदी लेकर रहस्यमय ढंग से फरार हो गई। पीड़ित ससुर ने मामले में अपने ही दामाद पर बहू को बहला-फुसलाकर भगाने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित परिवारजन ने थाने पर तहरीर दी है, लेकिन मुकदमा दर्ज न होने से पीड़ित परेशान हैं।
संग्रामपुर के तुलापुर भैरोपुर गांव गांव निवासी जाकिर हुसैन ने बताया कि सोमवार रात उनकी पुत्रवधू अचानक घर से गायब हो गई। आरोप है कि उनकी मदद में पीड़ित का दामाद शामिल है, जिसने बहू को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया।
पीड़ित के अनुसार घर में रखे करीब पांच लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और करीब 80 हजार रुपये नकद भी गायब हैं। पीड़ित ने बताया कि उनकी बहू का पांच वर्ष का एक बेटा है, जिसे वह घर पर छोड़कर चली गई है।
घटना का पता उस समय चला, जब रात करीब 12 से एक बजे के बीच उनका नाती रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर स्वजन जागे तो देखा कि कमरे में रखे बक्से खुले पड़े थे और उनमें रखा सारा सामान गायब था।
इसके बाद काफी तलाश की गई, लेकिन बहू का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने तत्काल थाना संग्रामपुर पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की।
हालांकि, पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
