    अमेठी में बदमाशों ने महिला को किया बेहोश, बक्सा का ताला तोड़कर महंगे जेवरात लेकर हुए फरार

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:47 PM (IST)

    अमेठी के धनंजय मजरे सोनारी गांव में बदमाशों ने एक घर में घुसकर महिला को बेहोश कर दिया और जेवरात चुरा लिए। दुल्हीपुर में भी एक घर में चोरी का प्रयास हुआ लेकिन चोरों को खाने-पीने के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। पुलिस ने धनंजय गांव की घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    महिला को बेहोश कर आभूषण लूट ले गए बदमाश।

    संवाद सूत्र, रामगंज (अमेठी)। धनंजई मजरे सोनारी के एक घर को बदमाशों ने रविवार की भोर निशाना बनाया। सुबह करीब चार बजे घर के बाहर दुर्गावती यादव को कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इस दौरान घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। घर में घुसकर बक्सा का ताला तोड़ कर कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए।

    एक घंटे बाद पांच बजे के करीब पड़ोसी राम सुफल शौच के लिए निकले, तो महिला को बेहोश पड़ा देखा। उन्होंने गुहार लगाई, तब परिवारजन के साथ ग्रामीण इकट्ठा हो गए। घर के अंदर जाकर देखा, तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और जेवरात गायब थे।

    तीन घंटे बाद महिला को होश आया, तो उसने घटना की जानकारी परिवारजन को दी। घटना से गांव में असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। पीड़ित परिवारजन ने पुलिस को तहरीर दी है।

    दुल्हीपुर गांव में भी चोरों ने पार किया सामान

    दुल्हीपुर मजरे भागीपुर में प्रवेश कुमार यादव के घर पर निष्कासन का कार्यक्रम था। स्वजन कार्यक्रम में व्यस्त थे। बगल के कमरे में चोर घुस गए और रखा चावल व बर्तन बिखेर कर सामान ढूंढ रहे थे।

    गनीमत रही कि उस कमरे में सिर्फ खाने पीने का सामान था। रात एक बजे के करीब जब परिवारजन के लोग पहुंचे, तो सामान बिखरा देख गुहार लगाई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए।

    कोतवाल कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि धनंजई गांव में जो घटना हुई है। उसकी तहरीर मिली है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दूसरी घटना के बारे में जानकारी नहीं है।

