अमेठी में बदमाशों ने महिला को किया बेहोश, बक्सा का ताला तोड़कर महंगे जेवरात लेकर हुए फरार

अमेठी के धनंजय मजरे सोनारी गांव में बदमाशों ने एक घर में घुसकर महिला को बेहोश कर दिया और जेवरात चुरा लिए। दुल्हीपुर में भी एक घर में चोरी का प्रयास हुआ लेकिन चोरों को खाने-पीने के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। पुलिस ने धनंजय गांव की घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, रामगंज (अमेठी)। धनंजई मजरे सोनारी के एक घर को बदमाशों ने रविवार की भोर निशाना बनाया। सुबह करीब चार बजे घर के बाहर दुर्गावती यादव को कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इस दौरान घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। घर में घुसकर बक्सा का ताला तोड़ कर कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए।

एक घंटे बाद पांच बजे के करीब पड़ोसी राम सुफल शौच के लिए निकले, तो महिला को बेहोश पड़ा देखा। उन्होंने गुहार लगाई, तब परिवारजन के साथ ग्रामीण इकट्ठा हो गए। घर के अंदर जाकर देखा, तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और जेवरात गायब थे।