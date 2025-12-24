अमेठी में युवक पर धारदार हथियार से हमला, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम; इलाके में फैली सनसनी
उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमेठी। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के पिंडारा ठाकुर गांव निवासी रत्नेश मिश्रा उर्फ शिवा पुत्र संतोष कुमार मिश्रा उम्र लगभग 18 वर्ष शौच के लिए गांव के बाहर सर्वोदय इंटर कॉलेज के पहले एक छोटी माइनर के पास गए थे।
मंगलवार देर शाम कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार वालों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सुलतानपुर रेफर कर दिया।
वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर सीओ अतुल कुमार सिंह के साथ पीएसी बल मौजूद है।
परिवार जन के अनुसार युवक का कुछ दिनों पहले गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था। जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को लिखित रूप से दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जिसके परिणामस्वरूम ये घटना घटित हुई। मृतक रत्नेश कमला नगर में चश्मे की दुकान करता है।
