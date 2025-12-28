Language
    मतदाता सूची से बाहर होंगे 2.67 लाख वोटर, गणना फॉर्म को अपलोड करने में आई तेजी

    By Dileep Maan Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    अमेठी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। अब तक प्राप्त प्रपत्रों को डिजिटल किया जा रहा ...और पढ़ें

    मतदाता सूची से बाहर होंगे 267253 वोटर।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि शुक्रवार को थी। इस तिथि के गुजरने के बाद अब किसी भी रूप में एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा।

    वहीं, जो फॉर्म अभी तक आ चुके हैं, उन्हें अब डिजिटल मोड पर लाया जा रहा है। एसआईआर कार्यक्रम की तिथि बढ़ने के बाद जिले में मैपिंक पर जोर रहा। बावजूद इसके बड़ी संख्या में मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा नहीं हो सके।

    गणना प्रपत्रों के जमा होने के बाद जिले के 267253 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर किए जाएंगे। जिले की तिलोई, जगदीशपुर, अमेठी और गौरीगंज विधानसभा के कुल 14,36,528 मतदाताओं मतदाताओं में से 11,69,287 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों की फीडिंग की जा चुकी है।

    इन मतदाताओं में से 56155 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। जबकि 59069 मतदाताओं के अनुपस्थित होने की वजह से गणना प्रपत्र बांटे नहीं जा सके थे।

    आंकड़ों की बात की जाए तो 123495 मतदाता अन्य दूसरी जगहों के स्थाई मतदाता बन चुके हैं। 24264 मतदाता दूसरी जगहों पर वोटर बने हुए हैं।