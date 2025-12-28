मतदाता सूची से बाहर होंगे 2.67 लाख वोटर, गणना फॉर्म को अपलोड करने में आई तेजी

जागरण संवाददाता, अमेठी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि शुक्रवार को थी। इस तिथि के गुजरने के बाद अब किसी भी रूप में एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। वहीं, जो फॉर्म अभी तक आ चुके हैं, उन्हें अब डिजिटल मोड पर लाया जा रहा है। एसआईआर कार्यक्रम की तिथि बढ़ने के बाद जिले में मैपिंक पर जोर रहा। बावजूद इसके बड़ी संख्या में मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा नहीं हो सके।

गणना प्रपत्रों के जमा होने के बाद जिले के 267253 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर किए जाएंगे। जिले की तिलोई, जगदीशपुर, अमेठी और गौरीगंज विधानसभा के कुल 14,36,528 मतदाताओं मतदाताओं में से 11,69,287 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों की फीडिंग की जा चुकी है।