Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेठी में बुलेट और ट्रक की हुई टक्कर, बारात से लौट रहे तीन युवकों की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:34 AM (IST)

    अमेठी में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में बारात से लौट रहे तीन युवकों की मौत हो गई। उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर थौरा गांव के पास हुई टक्कर। जागरण

    संवाद सूत्र,जागरण, अमेठी। बरात से बुलेट से घर वापस लौट रहे युवकों को डीसीएम ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में दो युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर थौरा गांव के पास देर रात सड़क दुर्घटना में बुलेट सवार तीन युवकों की मौत हो गई। युवक बारात से घर लौट रहे थे। सामने से आ रहे डीसीएम ट्रक की तेज रफ्तार ने बुलेट में जोरदार टक्कर मार दी। कोतवाली के महाराजपुर निवासी शेरा लाल कोरी के घर से शुक्रवार शाम बारात पीपरपुर थाना क्षेत्र के हारीपुर गांव गई थी।

    उसी बारात के कार्यक्रम में शामिल होने महाराजपुर गांव निवासी उत्कर्ष सिंह, बजरंग सिंह और अंशु सिंह शामिल होने गये थे। देर रात तीनों युवक हारीपुर गांव से अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही वह अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर थौरा गांव के पास पहुचे सामने से आ रही डीसीएम ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

    घटना में उत्कर्ष सिंह और बजरंग सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अंशु को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में जमीन हड़पने को तीसरी बार बनवाया फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, SSP के आदेश पर केस दर्ज

    घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। कोतवाली पुलिस ने तीनों शवों को पीएम के लिए भेजा। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन को लेकर कोतवाली लाई है कोतवाल रवि सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हुई है। एक कार्यक्रम से तीनों लोग वापस अपने घर महराजपुर लौट रहे थे, घटना में शामिल वाहन को कब्जे में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।