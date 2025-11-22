अमेठी में बुलेट और ट्रक की हुई टक्कर, बारात से लौट रहे तीन युवकों की मौत

संवाद सूत्र,जागरण, अमेठी। बरात से बुलेट से घर वापस लौट रहे युवकों को डीसीएम ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में दो युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर थौरा गांव के पास देर रात सड़क दुर्घटना में बुलेट सवार तीन युवकों की मौत हो गई। युवक बारात से घर लौट रहे थे। सामने से आ रहे डीसीएम ट्रक की तेज रफ्तार ने बुलेट में जोरदार टक्कर मार दी। कोतवाली के महाराजपुर निवासी शेरा लाल कोरी के घर से शुक्रवार शाम बारात पीपरपुर थाना क्षेत्र के हारीपुर गांव गई थी।