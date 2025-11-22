अमेठी में बुलेट और ट्रक की हुई टक्कर, बारात से लौट रहे तीन युवकों की मौत
अमेठी में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में बारात से लौट रहे तीन युवकों की मौत हो गई। उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र,जागरण, अमेठी। बरात से बुलेट से घर वापस लौट रहे युवकों को डीसीएम ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में दो युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।
अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर थौरा गांव के पास देर रात सड़क दुर्घटना में बुलेट सवार तीन युवकों की मौत हो गई। युवक बारात से घर लौट रहे थे। सामने से आ रहे डीसीएम ट्रक की तेज रफ्तार ने बुलेट में जोरदार टक्कर मार दी। कोतवाली के महाराजपुर निवासी शेरा लाल कोरी के घर से शुक्रवार शाम बारात पीपरपुर थाना क्षेत्र के हारीपुर गांव गई थी।
उसी बारात के कार्यक्रम में शामिल होने महाराजपुर गांव निवासी उत्कर्ष सिंह, बजरंग सिंह और अंशु सिंह शामिल होने गये थे। देर रात तीनों युवक हारीपुर गांव से अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही वह अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर थौरा गांव के पास पहुचे सामने से आ रही डीसीएम ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
घटना में उत्कर्ष सिंह और बजरंग सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अंशु को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। कोतवाली पुलिस ने तीनों शवों को पीएम के लिए भेजा। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन को लेकर कोतवाली लाई है कोतवाल रवि सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हुई है। एक कार्यक्रम से तीनों लोग वापस अपने घर महराजपुर लौट रहे थे, घटना में शामिल वाहन को कब्जे में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
