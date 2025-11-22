गोरखपुर में जमीन हड़पने को तीसरी बार बनवाया फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, SSP के आदेश पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता,गोरखपुर। नौ वर्ष पहले जिस महिला की मौत हुई थी उसके नाम पर तीसरी बार मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया गया।बेटे का आरोप है कि भूमि हड़पने के लिए पट्टीदार ने अपने पिता के साथ मिलकर यह कृत्य किया जिसमें नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं।कैंट थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

देवरिया के रुद्रपुर सोनबह मुस्तकिल निवासी ओमप्रकाश यादव ने कैंट पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी मां पुरनी देवी की वास्तविक मृत्यु 31 अक्तूबर 2016 को हुई थी, जिसका वैध प्रमाण पत्र विकास खंड रुद्रपुर से जारी हुआ था।नंदानगर के झरना टोला में रहने वाले उनके पट्टीदार योगेंद्र प्रताप यादव और उसके पिता गया प्रसाद जमीन कब्जा करने की नीयत से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया।