    अमेठी में अज्ञात वाहन की टक्कर से पिकअप पलटी, क्लीनर की मौत, चालक घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:51 PM (IST)

    अमेठी में लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलावां के पास बुधवार रात एक अज्ञात वाहन ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप खाई में पलट गई, जिससे क ...और पढ़ें

    अमेठी में 

    पिकअप को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर क्लीनर की मौत चालक घायल
    मलावां के पास हुआ सड़क हादसा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस
    जागरण संवाददाता, अमेठी। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलावां के पास बुधवार रात करीब 10 बजे पिकप को एक अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण पिकप हाइवे के नीचे खड्ढ में पलट गई। हादसे में चालक व क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए दोनों को इलाज के लिए जगदीशपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां पर क्लीनर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने मृतक के ताऊ की तहरीर पर अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    उतेलवा गांव के रंजीत कुमार साहू क्लीनर सुधांशु पिकप से माल उतार कर अपने घर आ रहे थे। तभी गांव से कुछ दूर पहले ही मलांवा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण पिकप खड्ढ में पलट गई।

    दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए इलाज के लिए दोनों को जगदीशपुर सीएचसी ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने क्लीनर सुधांशु उम्र 18 वर्ष को मृत घोषित कर दिया और चालक का इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष मुकेश पटेल ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

    लुधियाना में रहते है मृतक के माता-पिता

    मृतक सुधांशु के माता-पिंता लुधियाना में रहते है वह और उसका भाई सुभम अपनी दादी के साथ उतेलवा में रहता था। घटना की सूचना मृतक के स्वजनों की ओर से माता पिता को दे दी गई है।घटना के बाद स्वजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।