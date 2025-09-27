'बिना भूख के भोजन खाना ठीक नहीं', कैसे करेगा सेहत पर असर? छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया

अमेठी के धनपाला मेमोरियल स्कूल की छात्राओं ने बिना भूख के खाते रहना ठीक नहीं कहानी पर नुक्कड़ नाटक किया। नाटक में भूख न लगने के कारणों और परीक्षा के तनाव को दर्शाया गया। छात्राओं ने बताया कि जबरदस्ती खाने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संतुलित भोजन समय पर भोजन और खेलकूद को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया।

जागरण संवाददादा, अमेठी। दैनिक जागरण के संस्कारशाला में बुधवार व शनिवार को प्रकाशित कहानी प्रतिबद्धता से व्यक्तित्व निर्माण की श्रृंखला की दूसरी कड़ी बिना भूख के खाते रहना ठीक नहीं प्रकाशित किया गया। जिस पर धीरापुर (कैथा गांव) गांव स्थित धनपाला मेमोरियल स्कूल में छात्राओं ने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। छात्रों ने कहानी पर अपने विचार रखे। छात्राओं ने प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक में खासकर भूख न लगने के कारणों को लेकर मंचन किया। नुक्कड़ नाटक का मूल उद्देश्य यह था कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितनी प्रतिबद्धता जरूरी है उतना ही स्वस्थ रहना भी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नुक्कड़ नाटक में छात्राओं ने प्रस्तुत नुक्कड़ में परीक्षा के दौरान तनाव के चलते भूख न लगने पर मां अपने बच्चे को किस प्रकार खाना खाने के लिए दुलारती और प्रेरित करती हैं और कहती हैं कि खाना खाओ नहीं तो कमजोरी आएगी। परीक्षा कैसे दोगे।

लेकिन, बच्चे का एक ही जवाब होता है कि मां मुझे भूख नहीं है। लगातार खाने का दबाव बनाने पर वह झुंझलाहट महसूस करने लगता है।दबाव में बिना भूख के खाने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नुक्कड़ के दौरान छात्रों ने विभिन्न नारे और संदेश प्रस्तुत किए, जैसे जब भूख तभी खाना, जबरदस्ती का खाना सेहत का दुश्मन, खेल से भूख, भूख से सेहत, भोजन दवा है, सही समय पर लो फायदा है।

अच्छे स्वास्थ्य के बल पर किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए दूर दृष्टि और पक्का इरादा तो होना ही चाहिए साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी है। नुक्कड़ नाटक में नंदिनी यादव, सौम्या सिंह, एकता शुक्ला, अमीना जाबेद, प्राची आदि ने प्रतिभाग किया।