Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छप्पर में लगी आग से झुलसे युवक की ट्रामा सेंटर में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सुंदरपुर गांव में छप्पर में आग लगने से एक युवक की मौत हो गई। राम सजीवन गुप्ता नामक व्यक्ति अपने छप्पर में सो रहा था जब आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमेठी। सुंदरपुर गांव में बीती रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां छप्पर में लगी आग से गंभीर रूप से झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान राम सजीवन गुप्ता के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के बाद परिजनों ने पारिवारिक और जमीनी विवाद का हवाला देते हुए हत्या की आशंका जताई है, हालांकि पुलिस के अनुसार अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।

    जानकारी के अनुसार, राम सजीवन गुप्ता अपने भाई कालिका के साथ रहते थे। बीती रात वह घर से अलग छप्पर में सोने चले गए थे। देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में छप्पर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई।

    इस दौरान राम सजीवन गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    परिजनों के अनुसार, राम सजीवन पहले अपने भाई जग्गनाथ के साथ रहते थे। करीब 15 दिन पहले दोनों के बीच पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह भाई कालिका के साथ रहने लगे थे।

    मृतक की पत्नी निर्मला की दो साल पहले मौत हो चुकी है। उनका चार वर्षीय बेटा शिवांश ननिहाल सारीपुर में रहता है। घर पर राम सजीवन अकेले ही रहते थे।

    बताया जा रहा है कि मृतक के पिता राजाराम गुप्ता के चार बेटे हैं। उन्होंने दो साल पहले अपनी जमीन की वसीहत बड़े बेटे जग्गनाथ के नाम कर दी थी। इसी को लेकर जग्गनाथ और अन्य तीन भाइयों राम सजीवन, कालिका और चंडिका के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

    अक्सर भाइयों के बीच कहासुनी होती रहती थी। 15 दिन पहले भी जग्गनाथ और राम सजीवन के बीच विवाद हुआ था। घटना के बाद परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, हालांकि लखनऊ में होने के कारण अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है।

    कोतवाल रवि सिंह ने बताया कि सुंदरपुर गांव के राम सजीवन गुप्ता छप्पर में सो रहे थे। छप्पर में आग लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।