अमेठी में अवैध खाद और कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस और कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई
अमेठी में पुलिस और जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम ने ककवा रोड पर एक अवैध खाद और कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी
जागरण संवाददाता, अमेठी। अमेठी में यूरिया की कीटनाशक की अवैध फैक्ट्री का फंडाफोड़ हुआ है। पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है।
दरअसल, शहर के ककवा रोड पर अवैध खाद व कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। जिला कृषि अधिकारी व पुलिस टीम की संयुक्त छापेमारी में बड़ी मात्रा में कीटनाशक व खाद के रैपर के साथ ही सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जा रही है।
