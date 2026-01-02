कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

पत्नी की हालत गंभीर संवाद सूत्र, जामो (अमेठी)। किसी काम से मुसाफिरखाना जा रहे दंपती की बाइक कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को पहले सीएचसी व बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जहां हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद से परिवारजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

लालूपुर ढबिया निवासी दिलीप कुमार पांडेय अपनी पत्नी ललिता देवी के साथ किसी काम के सिलसिले में मुसाफिरखाना जा रहे थे। रास्ते में ग्राम पंचायत बधवां के पास पहुंचे ही थे कि सामने से कुत्ते को बचाने के चक्कर में मोटर साइकिल अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। घटना में दिलीप कुमार पांडेय गड्ढे में व पत्नी सड़क पर पड़ी रही।