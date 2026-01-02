Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:13 PM (IST)

    किसी काम से मुसाफिरखाना जा रहे दंपती की बाइक कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पत्नी की हालत गंभीर

    संवाद सूत्र, जामो (अमेठी)। किसी काम से मुसाफिरखाना जा रहे दंपती की बाइक कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को पहले सीएचसी व बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जहां हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद से परिवारजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    लालूपुर ढबिया निवासी दिलीप कुमार पांडेय अपनी पत्नी ललिता देवी के साथ किसी काम के सिलसिले में मुसाफिरखाना जा रहे थे। रास्ते में ग्राम पंचायत बधवां के पास पहुंचे ही थे कि सामने से कुत्ते को बचाने के चक्कर में मोटर साइकिल अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। घटना में दिलीप कुमार पांडेय गड्ढे में व पत्नी सड़क पर पड़ी रही।

    राहगीरों के मदद से घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवारजन में कोहराम मच गया।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दिलीप के एक बेटी गरिमा व बेटा गौरव हैं। जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। कार्रवाई की जा रही है।