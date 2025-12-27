यूपी में ई-केवाईसी के लिए चार दिन शेष, लापरवाही बरतने पर मुफ्त राशन से हो जाएंगे वंचित

जागरण संवाददाता, अमेठी। शासन की ओर से कार्ड धारकों के प्रत्येक सदस्य की अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है, जिन्होंने अभी तक ई-केवाई नहीं कराई है, ऐसे करीब एक लाख चार हजार यूनिट का राशन बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जिनका राशन बंद हो गया है, उनके लिए चार दिन का समय शेष है।

दिसंबर तक ई-केवाईसी कराए जाने का समय दिया गया है। अगर समय रहते राशन कार्ड धारकों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराई जाती तो वे राशन पाने से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार द्वारा हर महीने कोटे की दुकानों के माध्यम से निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाता है। जिले में अन्त्योदय कार्ड धारकों की संख्या 70 हजार व पात्र गृहस्थी योजना के दो लाख 71 हजार कार्ड धारक हैं, जिसमें कुल यूनिट की संख्या 13 लाख 95 हजार 580 है।

अन्त्योदय योजना के कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किग्रा राशन दिया जाता है, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा राशन निश्शुल्क मिलता है। शासन की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक पांच वर्ष पर सभी कार्ड धारकों के सदस्यों की ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत राशन कार्ड के प्रत्येक यूनिट की ई-केवाईसी कराई जा रही है। अब तक करीब 12 लाख 90 हजार यूनिट की ई-केवाईसी कराई चुकी है।

वहीं एक लाख चार हजार यूनिट ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में इन सभी का राशन बंद कर दिया गया है। अगर इनके द्वारा ई-केवाईसी करा ली जाती है, तो राशन दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए दिसंबर तक का समय दिया गया है।