Amethi: जिले के 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बनेंगे कंप्यूटर लैब, छात्राओं को मिलेगा कंप्यूटर सीखने का मौका

जागरण संवाददाता, अमेठी। छात्राओं को स्वावलंबी एवं विभिन्न विधाओं में हुनरमंद बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिससे छात्राएं भी भविष्य में देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।

हाल ही में जिले के आठ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कंप्यूटर लैब बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक कंप्यूटर लैब के निर्माण में 14 लाख 34 हजार रुपये की धनराशि खर्च होगी। वहीं लैब बनने के बाद 800 छात्राओं को कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा।



जिले के सभी 13 विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का संचालन हो रहा है। एक विद्यालय में गरीब परिवार से आने वाली कुल 100 बेटियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था सरकार ने की है।