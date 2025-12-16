Amethi: जिले के 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बनेंगे कंप्यूटर लैब, छात्राओं को मिलेगा कंप्यूटर सीखने का मौका
अमेठी जिले के 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से छात्राओं को कंप्यूटर सीखने का अवसर मिलेगा, जिसस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमेठी। छात्राओं को स्वावलंबी एवं विभिन्न विधाओं में हुनरमंद बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिससे छात्राएं भी भविष्य में देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।
हाल ही में जिले के आठ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कंप्यूटर लैब बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक कंप्यूटर लैब के निर्माण में 14 लाख 34 हजार रुपये की धनराशि खर्च होगी। वहीं लैब बनने के बाद 800 छात्राओं को कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा।
जिले के सभी 13 विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का संचालन हो रहा है। एक विद्यालय में गरीब परिवार से आने वाली कुल 100 बेटियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था सरकार ने की है।
अध्ययनरत सभी छात्राओं को पढ़ाई के साथ ही खेलकूद में रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, निर्भीक बनाने के लिए जूटो-कराटे सिखाया जा रहा है। तो वहीं आधुनिक तकनीक से भी जोड़ने का प्रयास चल रहा है।
जिससे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं सभी विधाओं में दक्ष होकर परिवार, समाज व देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके।
यह भी पढ़ें- कोहरे से कोहराम! यूपी के चार जिलों में हुए भयानक हादसे, 23 लोगों की मौत से दहला प्रदेश
परियोजना ने हाल ही में गौरीगंज, बहादुरपुर, तिलोई, अमेठी, सिंहपुर, भादर, संग्रामपुर व शाहगढ़ में कंप्यूटर लैब बनाए जाने के लिए कुल एक करोड़ 14 लाख 72 हजार रुपये का बजट को स्वीकृति प्रदान करते हुए यूपीसीएलडीएफ को निर्माण एजेंसी नामित किया है। निर्माण एजेंसी ने चयनित केजीबीवी में भूमि चिन्हित कर डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शूरू कर दी है।
कंप्यूटर लैब बनाने के लिए परियोजना स्तर से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का चयन हुआ है। परियोजना की ओर से नामित निर्माण एजेंसी ने लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लैब बनने से छात्राओं को कंप्यूटर ज्ञान आसानी से विद्यालय परिसर में ही मिल सकेगा।
श्याम सुंदर श्रीवास्तव, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।