संवाद सूत्र, जायस (अमेठी)। पिछले एक सप्ताह से शीत लहर और कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले के कई जगहों पर बुधवार शाम तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। जिसके चलते शाम होते ही मौसम और अधिक सर्द हो गया। पूरा दिन लोग घरों में कैद रहे या फिर बाहर निकल कर अलाव का आनंद लेते नजर आए। नगर की मार्केट में दुकानें प्रतिदिन खुलती हैं, लेकिन दुकानों पर ग्राहकों का टोटा ही रहा।

दुकानदार आफाक अंसारी, मुन्ना, अंसारी, अजीज, रोमिल जैन, पूनम मौर्य, मुकेश ने बताया कि साप्ताहिक बाजार मंगलवार व शनिवार को दोपहर में ही ग्राहक आ रहे हैं। खाली दिनों में मार्केट में सन्नाटा पसरा रहता है। गरम कपड़ों की दुकानों पर लोग खरीदारी करते दिख रहे हैं। शीत लहर और कड़ाके की ठंड के चलते पशु भी घरों में ही क़ैद हैं। जिसके चलते रोड के किनारे गूलर आदि की पत्ती खूब बिक रही है।

नगर पालिका प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है। वहीं समाजिक कार्यकर्ता वकील बाबा भी धार्मिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं। गलन बढ़ने के साथ ही लकड़ी और कोयले की खपत भी बढ़ रही है। इसमें बबूल की लकड़ी और कोयला की मांग अधिक है। आरा मशीन की फनटी भी लोग खरीद रहे हैं। जिससे वे घरों में भी आग की व्यवस्था कर रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन ने कोतवाली रोड स्थित मलिक मोहम्मद जायसी शोध संस्थान में राहगीरों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की है।