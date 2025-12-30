आगरा एक्सप्रेस-वे पर 60 किमी प्रति घंटे होगी बसों की रफ्तार, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

संवादसूत्र,, अमेठी। ठंड और घने कोहरे को देखते हुए आगरा एक्सप्रेस वे पर बस संचालन को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। अब मथुरा, दिल्ली और आगरा जाने वाली रोडवेज बसें यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलती पाई गई तो संबंधित चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी एआरएम काशी प्रसाद ने दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एआरएम ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ठंड के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे तेज गति में चलने वाले वाहनों से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

इसी को रोकने के लिए आगरा एक्सप्रेस वे पर चलने वाली सभी बसों के चालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें। बताया कि आगरा एक्सप्रेस वे पर यातायात पुलिस की टीम और हाईटेक कैमरों के माध्यम से नियमित निगरानी की जा रही है।