आगरा एक्सप्रेस-वे पर 60 किमी प्रति घंटे होगी बसों की रफ्तार, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
ठंड और घने कोहरे के कारण आगरा एक्सप्रेसवे पर बस संचालन के लिए नया निर्देश जारी हुआ है। मथुरा, दिल्ली और आगरा जाने वाली रोडवेज बसें अब 60 किमी/घंटा से ...और पढ़ें
संवादसूत्र,, अमेठी। ठंड और घने कोहरे को देखते हुए आगरा एक्सप्रेस वे पर बस संचालन को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। अब मथुरा, दिल्ली और आगरा जाने वाली रोडवेज बसें यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलती पाई गई तो संबंधित चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी एआरएम काशी प्रसाद ने दी।
एआरएम ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ठंड के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे तेज गति में चलने वाले वाहनों से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
इसी को रोकने के लिए आगरा एक्सप्रेस वे पर चलने वाली सभी बसों के चालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें। बताया कि आगरा एक्सप्रेस वे पर यातायात पुलिस की टीम और हाईटेक कैमरों के माध्यम से नियमित निगरानी की जा रही है।
बसों की गति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि कोई चालक तय सीमा से अधिक स्पीड में बस चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बताया कि डिपो से आगरा, कन्नौज, मथुरा और दिल्ली के लिए प्रतिदिन बसों का संचालन होता है। इनमें से अधिकांश बसें आगरा एक्सप्रेस वे के रास्ते होकर जाती हैं।
ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। चालकों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है कि किसी भी स्थिति में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति नहीं रखनी है।
कहा कि यात्रियों से अपील की जाती है कि यदि बस तेज गति से चलाई जा रही हो तो तुरंत चालक को टोकें या डिपो को इसकी सूचना दें। विभाग का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। ठंड और कोहरे के इस मौसम में सभी से सतर्कता बरतने की अपील की गई है।
