अमेठी में 191 जीवित मतदाताओं को मृत दिखाकर सूची से काट दिया नाम, DM से शिकायत कर कार्रवाई की मांग
अमेठी में पंचायत निर्वाचन नामावली से 191 जीवित मतदाताओं के नाम मृत दिखाकर हटा दिए गए। मतदाताओं ने डीएम संजय चौहान से शिकायत कर जांच और दोषियों पर कार् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमेठी। पंचायत निर्वाचन नामावली से जीवित मतदाताओं के नाम सूची से हटा देने का मामला सामने आया है। मतदाताओं ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
बीते दिनों पंचायत निर्वाचन नामावली सूची का अनंतिम प्रकाशन कर दावा व आपत्तियां मांगी गई थी। अनंतिम सूची का अवलोकन शाहगढ़ के बहोरखा ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने किया, तो एक-दो नहीं बल्कि 191 जीवित मतदाताओं का नाम सूची से गायब मिला।
पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय भान सिंह, कंसराज सिंह, पूर्व प्रधान विजय प्रकाश यादव व श्रवण तिवारी का आरोप है कि जिन ग्रामीणों काे मृत दिखाकर मतदाता सूची से नाम काटा गया है, वह सभी जीवित हैं। वर्ष 2021 के मतदाता सूची में इन सभी का नाम शामिल है।
सूची से हटाए गए ज्यादातर मतदाता वर्तमान प्रधान के विपक्षी है। इसी वजह से इन सभी मतदाताओं को मृत दिखाकर सूची से नाम हटवा दिया गया है। बताया कि बीएलओ अजीत कुमार मिश्र ने बताया कि उनके द्वारा नाम विलोपित नहीं किया गया है।
सभी ने मामले की शिकायत डीएम से कर सूची में नाम जोड़वाने तथा फर्जी तरीके से नाम काटने के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। डीएम संजय चौहान ने मामले को संज्ञान लेते हुए एसडीएम गौरीगंज प्रीति तिवारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
