अंबेडकरनगर में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बाइकों की आमने-सामने टक्कर में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से स्वजन का रो-रोकर हाल बेहाल है। क्षतिग्रस्त बाइकों को पुलिस ने कब्जे में लिया है। अकबरपुर के मुरादपुर गांव का युवक राजेश कुमार इंटरनेट से संबंधित का काम करता था। वह शनिवार की रात्रि करीब साढ़े आठ बजे अकबरपुर से घर जा रहा था।

अकबरपुर-टांडा मार्ग पर रगड़गंज बाजार में पहुंचा था कि सामने से बोलेरो वाहन को ओवरटेक करते हुए बाइक सवार दो युवकों ने राजेश की बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। स्वजन लखनऊ लेकर जा रहे थे कि युवक ने रास्ते में दमतोड़ दिया। इसकी जानकारी घर पहुंचते ही स्वजन में कोहराम मच गया। चार भाई-बहनों में वह दूसरे नंबर पर था। अभी शादी नहीं हुई थी।

मां रो-रो कर विक्षिप्त सी हो गई है। करुण-क्रंदन से हर किसी की आंखें नम हो जा रही थी। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। किछौछा में राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर शनिवार को मुजाहिदपुर गांव के वसीम अहमद बसखारी बाजार से चारा काटने की मशीन ठेले से लेकर घर लौट रहे थे। गलत दिशा से सामने से आए बोलेरो जीप ने ठेला चालक को टक्कर मार दिया। ठेला चालक वसीम अहमद घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बोलेरो का टायर फट गया।

राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस से घायल को सीएचसी बसखारी पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि दुर्घटना वाली बोलेरो जीप को कब्जे में लिया है। बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। बसखारी के भोजपुर गांव के लालजीत यादव व प्रमोद यादव गत 20 दिसंबर को बाइक से न्योरी बाजार से घर लौट रहे थे। लालजीत पीछे बैठे थे। भोजपुर पेट्रोल पंप के पास मोटर साइकिल मे पीछे से बाइक चालक ने टक्कर मार दिया था। हादसे में दोनों घायल हो गए थे।