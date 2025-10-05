UPPSC PCS 2025: अंबेडकरनगर में 24 केंद्रों पर इस दिन होगी परीक्षा, इन कॉलेजों में होंगे एग्जाम

अंबेडकरनगर में 12 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा होगी जिसके लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक पाली में 11304 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा को निर्विघ्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर शिक्षकों को तैनात किया जाएगा और केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में आगामी 12 अक्टूबर को प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) संग क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) के पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी। यहां 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दो पालियों में सुबह साढ़े नौ बजे से पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे तक और दोपहर ढाई बजे से साढ़े चार बजे तक होने वाली उक्त परीक्षा में 11,304 परीक्षार्थी प्रत्येक पाली में पंजीकृत हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परीक्षा को निर्विघ्न संपन्न कराए जाने को जिला प्रशासन ने प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व सह केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए हैं। परीक्षा की कमान संभाल रहे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कक्ष निरीक्षण में 50 प्रतिशत बाहर के विद्यालयों से माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा के शिक्षकाें को लगाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण तिवारी ने बताया कि परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सुविधा, सुरक्षा और निगरानी होगी पुख्ता परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तलाशने में कठिनाई का सामना नहीं करने पड़े इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा प्रमुख चौराहों, तिराहों पर शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। उक्त शिक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग और वाहन बताए जाएंगे।

वहीं, केंद्रों पर सीसी कैमरे संग वाइस रिकार्डिंग की क्रियाशीलता बनाए रखने को कहा गया है। परीक्षार्थियों के लिए पेयजल तथा शौचालय की सुविधा संग उनके समान सुरक्षित रखने के इंतजाम पुख्ता करने को कहा गया है। जिले में परीक्षा केंद्र बीएन इंटर कॉलेज व बीएनकेबी पीजी कॉलेज अकबरपुर, रामदेव जनता इंटर कॉलेज कटेहरी, रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय, कौमी इंटर कॉलेज, आदर्श जनता इंटर कॉलेज, मिश्रीलाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज, टीएनपीजी कॉलेज टांडा, एसबी नेशनल इंटर कॉलेज बसखारी, श्रीहीरालाल जायसवाल इंटर कॉलेज किछौछा, राजकीय विद्युत परिषद इंटर कॉलेज टांडा में परीक्षा होगीष