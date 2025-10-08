Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना-साथ में युवक... होटल के कमरे में क्या कर रहे थे दारोगा? निलंबित हो गए

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:32 AM (IST)

    औरैया के कुदरकोट थाने में तैनात दारोगा रामबाबू राजपूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह एक होटल में खाना खाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में उनके सामने एक बोतल और भरा हुआ गिलास भी दिखाई दे रहा है। एसपी अभिषेक भारती ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए दारोगा रामबाबू राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    होटल के कमरे में बैठे दारोगा का वीडियो वायरल, SP ने किया निलंबित।

    जागरण संवाददाता, औरैया। कुदरकोट थाने में तैनात दारोगा रामबाबू राजपूत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा है। जिसमें एक होटल में वह बैठे हुए है और खाना खा रहे है।

    वह सामने बैठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इस दौरान सामने एक बोतल रखी है और गिलास भी भरा नजर आ रहा है।

    वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित होने के बाद एसपी अभिषेक भारती ने संज्ञान लिया और दारोगा को निलंबित कर दिया। मामले की जांच सीओ सिटी अशोक कुमार को दी है।

    यह भी पढ़ें- कानपुर के बिरहाना रोड में नकली दवा का कारोबार, पंजाब सहित कई राज्यों में होती सप्लाई

    कानपुर में खाकी की दबंगई

    बता दें कि कुछ दिनों पहले शहर में खाकी की दबंगई देखने को मिली थी। छात्र को चौकी इंचार्ज ने लात मारी और उसे बेरहमी से पीटा था। लगातार थप्पड़ मारता दिखाई दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ओवरस्पीड में पकड़े जाने के बाद पिटाई का नियम न होने की बात कह दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह बात चौकी इंचार्ज को नागवार गुजरी और वर्दी की रौब में खुद ही बेरहमी से इंसाफ करते दिखे। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि कानपुर में पुलिस की दबंगई का यह कोई पहला मामला नहीं है।