बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना-साथ में युवक... होटल के कमरे में क्या कर रहे थे दारोगा? निलंबित हो गए

जागरण संवाददाता, औरैया। कुदरकोट थाने में तैनात दारोगा रामबाबू राजपूत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा है। जिसमें एक होटल में वह बैठे हुए है और खाना खा रहे है।

वह सामने बैठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इस दौरान सामने एक बोतल रखी है और गिलास भी भरा नजर आ रहा है।

वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित होने के बाद एसपी अभिषेक भारती ने संज्ञान लिया और दारोगा को निलंबित कर दिया। मामले की जांच सीओ सिटी अशोक कुमार को दी है।

कानपुर में खाकी की दबंगई

बता दें कि कुछ दिनों पहले शहर में खाकी की दबंगई देखने को मिली थी। छात्र को चौकी इंचार्ज ने लात मारी और उसे बेरहमी से पीटा था। लगातार थप्पड़ मारता दिखाई दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ओवरस्पीड में पकड़े जाने के बाद पिटाई का नियम न होने की बात कह दी।