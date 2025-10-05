Language
    अंबेडकरनगर में लूट और गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने तीन आरोपितों को किया गिरफ्तार

    By omkar verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:59 PM (IST)

    अंबेडकरनगर पुलिस ने लूट और गैंगस्टर के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हंसवर पुलिस ने सुमित सोनी और अभिमन्यु मौर्य को गिरफ्तार किया जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जहांगीरगंज पुलिस ने गैंगस्टर सलीम को पकड़ा। टांडा पुलिस ने पंचायत भवन और खेत से मोटर चोरी के आरोपी विशाल वर्मा को भी गिरफ्तार किया।

    लूट व गैंगस्टर के तीन आरोपितों को दबोचा।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। पुलिस ने लूट व गैंगस्टर के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। हंसवर पुलिस ने मैंदी रोड पर डड़वा तालाब के पास दोपहर में पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा। पूछताछ में पहचान हंसवर के सुमित सोनी व अभिमन्यु मौर्य के रूप में हुई, ये लूट के मामले में जेल से छूटे थे।

    पुलिस ने दोनों आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था। पहचान होने पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित सुमित सोनी के खिलाफ टांडा कोतवाली में मारपीट व जान से मारने की धमकी, हंसवर में लूट का मुकदमा दर्ज है।

    अभिमन्यु मौर्य के खिलाफ हंसवर में धोखाधड़ी कर संपत्ति हथियाने, लूट, गैंग्स्टर समेत चार अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जहांगीरगंज पुलिस ने कस्बे के गैंग्सटर सलीम को गिरफ्तार किया है।

    प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह व जहांगीरगंज थानाध्यक्ष अजय यादव ने बताया कि गैंग्सटर के आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

    चोरी का आरोपित गिरफ्तार

    पंचायत भवन और किसान के खेत में मोटर चोरी के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टांडा के भरहा गांव के पंचायत भवन की खिड़की तोड़कर गत माह चोरों ने इंवर्टर, बैट्री आदि समान उठा ले गए थे। इसके अलावा एक किसान के खेत से चोर मोटर गायब कर दिया था। पुलिस ने दोनों मामले में मुकदमा दर्ज किया था।

    रविवार को पुलिस अकूतपुर गांव के विशाल वर्मा को ईंट भट्ठे के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित ने चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया।

    आरोपित के खिलाफ टांडा, हंसवर, बसखारी, सम्मनपुर थाने में चोरी, जानलेवा हमला, आयुध अधिनियम, मारपीट के 11 मुकदमे दर्ज हैं। निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि गिरफ्तार चोर को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

