अंबेडकरनगर में लूट और गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने तीन आरोपितों को किया गिरफ्तार

अंबेडकरनगर पुलिस ने लूट और गैंगस्टर के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हंसवर पुलिस ने सुमित सोनी और अभिमन्यु मौर्य को गिरफ्तार किया जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जहांगीरगंज पुलिस ने गैंगस्टर सलीम को पकड़ा। टांडा पुलिस ने पंचायत भवन और खेत से मोटर चोरी के आरोपी विशाल वर्मा को भी गिरफ्तार किया।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। पुलिस ने लूट व गैंगस्टर के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। हंसवर पुलिस ने मैंदी रोड पर डड़वा तालाब के पास दोपहर में पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा। पूछताछ में पहचान हंसवर के सुमित सोनी व अभिमन्यु मौर्य के रूप में हुई, ये लूट के मामले में जेल से छूटे थे।

पुलिस ने दोनों आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था। पहचान होने पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित सुमित सोनी के खिलाफ टांडा कोतवाली में मारपीट व जान से मारने की धमकी, हंसवर में लूट का मुकदमा दर्ज है।