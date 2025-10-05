Language
    Sonbhadra News: संदिग्ध परिस्थितियों में धन के खेत में मिलगा महिला का शव, चार दिन से थी लापता

    By julfequar haider khan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:18 PM (IST)

    सोनभद्र के जाबर गांव में 20 वर्षीय राजकुमारी का शव खेत में मिला। वह 2 अक्टूबर से लापता थी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। शव में कीड़े लगे थे जिससे दुर्गंध आ रही थी। पिता ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके।

    चार दिन से लापता महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में धान में खेत में मिला शव।

    जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र)। जाबर गांव निवासी 20 वर्षीय राजकुमारी का शव रविवार को उसके घर से करीब पांच सौ मीटर दूर खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। उसके शरीर में कीड़े लग गए थे और उससे काफी दुर्गंध निकल रही थी। वह दो अक्टूबर से लापता थी और शनिवार को पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। फोरेंसिक लैब की टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूना एकत्र किया है।

    जाबर गांव के भुइया बस्ती निवासी राजकुमारी दो अक्टूबर की शाम अपनी सास के साथ गाय बांधने के लिए घर से कुछ दूर गई थी। वह वहां से निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। जब सास घर पहुंची तो वह नहीं दिखी। इस पर घर वाले उसकी तलाश करने लगे।

    जब उसका कुछ पता नहीं चला तो शनिवार को दुद्धी कोतवाली में ससुराल वालों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रविवार की सुबह करीब नौ बजे कुछ ग्रामीणों ने धान के खेत में महिला का शव पड़ा देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रधान को दी। प्रधान ने पुलिस को बताया।

    फिर प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह और कस्बा चौकी इंचार्ज जयशंकर राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उसकी पहचान राजकुमारी के रूप में हुई। कई दिन बीत जाने के कारण महिला के शरीर और चेहरे पर कीड़े लग गए थे।

    ग्रामीणों की मदद से शव को खेत में से बाहर निकाल कर सड़क पर लाया गया। घटना की जानकारी मृतका के मायके वालों को दी गई।

    मृतक राजकुमारी की मौत की खबर सुनते ही पिता रामदेनी अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचे और शव को देख दहाड़े मार कर रोने लगे। पिता ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है।

    उधर थाना प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि शव में कीड़े पड़ चुके हैं। कहीं चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा।