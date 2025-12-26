अंबेडकरनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, एक किशोर की नाक से खून आने पर तोड़ा दम

संवाद सूत्र, विद्युतनगर। घर से सुबह टहलने निकला किशोर गांव में नहर के पास अचेत होकर गिर गया। उसे आननफानन स्वजन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक के नाक से खून आने पर मौत हो गई। दोनों संदिग्ध मौतों का पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है।

अलीगंज के दरियापुर कुतुब गांव का किशोर अनूप मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर बाजार में सब्जी की दुकान लगाता था। शुक्रवार की सुबह वह घर से टहलने निकला था। घर से 100 मीटर दूर नहर के पास पहुंचा ही था कि वह अचेत होकर गिर गया।

आनन-फानन स्वजन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं ममरेजपुर गांव का युवक सचिन टांडा नगर में कमरा लेकर रहता था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। नाक से खून आने लगा। उन्हें मेडिकल कालेज ले जाया गया।