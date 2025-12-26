Language
    अंबेडकरनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, एक किशोर की नाक से खून आने पर तोड़ा दम

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में दो संदिग्ध मौतों से हड़कंप मच गया है। अलीगंज के दरियापुर कुतुब गांव का एक किशोर सुबह टहलते समय नहर के पास अचेत होकर गिर गया, जिसे मेडिक ...और पढ़ें

    किशोर और युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत।

    संवाद सूत्र, विद्युतनगर। घर से सुबह टहलने निकला किशोर गांव में नहर के पास अचेत होकर गिर गया। उसे आननफानन स्वजन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक के नाक से खून आने पर मौत हो गई। दोनों संदिग्ध मौतों का पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है।

    अलीगंज के दरियापुर कुतुब गांव का किशोर अनूप मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर बाजार में सब्जी की दुकान लगाता था। शुक्रवार की सुबह वह घर से टहलने निकला था। घर से 100 मीटर दूर नहर के पास पहुंचा ही था कि वह अचेत होकर गिर गया।

    आनन-फानन स्वजन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं ममरेजपुर गांव का युवक सचिन टांडा नगर में कमरा लेकर रहता था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। नाक से खून आने लगा। उन्हें मेडिकल कालेज ले जाया गया।

    जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निरीक्षक भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।