18 जनवरी से शुरू होगा श्रवण धाम महोत्सव, DM ने अधिकारियों के साथ लिया तैयारियों का जायजा

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मातृ-पितृ भक्ति की तपोभूमि एवं पौराणिक पर्यटन स्थल श्रवण क्षेत्र में आगामी 18 से 20 जनवरी तक श्रवण धाम महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने तैयारी बैठक में अधिकारियों से कहा कि श्रवणधाम तीन दिवस का होगा।

यहां अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रंजीत सिंह ने बताया कि महोत्सव को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग समिति का गठन किया गया है। बताया कि महोत्सव के प्रत्येक दिन प्रातः 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक विभागीय कार्यक्रम होंगे। इसमें प्रथम दिन महिला गोष्ठी, द्वितीय दिन किसान सम्मेलन तथा तृतीय दिन श्रमिक एवं युवा सम्मेलन होगा। प्रतिदिन अपराह्न दो से चार बजे तक स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बताया कि प्रतिदिन सायं चार बजे से पांच बजे तक तमसा आरती होगी। रात नौ बजे तक होंगे कार्यक्रम सायं पांच से छह बजे तक स्थानीय लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होगी तथा सायं छह बजे से रात्रि नौ बजे तक विशेष आकर्षण के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि महोत्सव से संबंधित समस्त तैयारियों को गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण किया जाए।

उन्होंने बताया कि महोत्सव के प्रत्येक दिवस विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। महोत्सव के पहले दिन श्रवणधाम स्थित तमसा तट पर दीपोत्सव का आयोजन जो श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। साथ ही लाइट एंड साउंड शो तथा लेजर शो भी आयोजित किए जाएंगे।