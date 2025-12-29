अंबेडकरनगर में शॉर्ट-सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, पांच लाख का सामान जलकर राख
अंबेडकरनगर के भीटी स्थित अढ़नपुर बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक व स्टूडियो की दुकान में शॉर्ट-सर्किट से भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा करीब पांच ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भीटी। शॉर्ट-सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक व स्टूडियों की दुकान में आग लग गई। इससे दुकान में रखा करीब पांच लाख का सामान जलकर नष्ट हो गया। आग बुझाने के दौरान दुकान में काम करने वाला युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।
भीटी के अढ़नपुर बाजार में अयोध्या जिले के हैदरगंज के जाना बाजार के तिलकराम की स्टूडियो और इलेक्ट्रानिक की दुकान है। दुकान में अढ़नपुर गांव के पवन कुमार निषाद नौकरी करते हैं। तिलकराम सोमवार की सुबह नौ बजे निजी काम से भीटी बाजार गए थे और पवन कुमार दुकान में ही थे।
करीब साढ़े नौ बजे दुकान में अचानक शॉर्ट-सर्किट से चिंगारी की आतिशबाजी होने लगी। दुकान के सामानों पर चिंगारी गिरने से आग पूरी दुकान में फैल गई। स्थानीय लोग जब तक कुछ समझ पाते दुकान आग का गोला बन गयी।
आग बुझाने में असफल स्थानीय लोगों ने अग्निशमन कर्मियों को सूचना दी। अग्निशमन कर्मियों ने करीब एक घंटे की मेहनत के बाद आग बुझाने में सफलता पाई।
घटना में एलसीडी, कैमरा, फोटो स्टेट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बल्ब, पंखा समेत लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। दुकान के अंदर मौजूद पवन कुमार ने आग की लपटों के बीच किसी तरह भागकर जान बचाई, लेकिन वह गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस व स्थानीय लोगों ने उन्हें भीटी सीएचसी पहुंचाया।
हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला चिकित्सालय बाद में सद्दरपुर स्थित मेडिकल कालेज भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अमित पांडेय ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।
