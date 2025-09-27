चारपहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, दो लोग घायल
अंबेडकरनगर के जलालपुर में एक सड़क हादसे में सुल्तानपुर जिले के एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात चारपहिया वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक गोलू यादव अपने दोस्त राजन भारती के साथ जलालपुर से मरीज देखकर लौट रहा था तभी यह हादसा हुआ।
संवाद सूत्र, जलालपुर। चारपहिया वाहन की टक्कर से सुलतानपुर जिले के युवक की मौत हो गई, जबकि दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया है। चालक चारपहिया वाहन समेत भाग निकला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सुलतानपुर जिले के अखंडनगर के वेरुका गांव के गोलू यादव शुक्रवार रात करीब 12 बजे मालीपुर के कबूलपुर गांव के राजन भारती के साथ एक ही बाइक से जलालपुर से मरीज देखकर घर लौट रहे थे।
वह आजनपारा गांव के निकट पहुंचे थे कि सामने से आ रहे अज्ञात चारपहिया वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे में गोलू यादव और राजन भारती गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगपुर भेजवाया। गोलू को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
गंभीरावस्था में राजन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
