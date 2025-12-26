सड़क हादसे में बैंक कैशियर की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी थी बाइक में टक्कर
उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में एक सड़क हादसे में बैंक कैशियर की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। अज्ञात वाहन की टक्कर से ग्रामीण बैंक के कैशियर की दर्दनाक मौत तथा उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारीजन को सौंप दिया।
पीलीभीत जिले के बीसलपुर के स्थानीय मोहल्ला दुर्गा प्रसाद मकान नंबर 86 वार्ड नंबर 11 के कौशल सैनी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा अन्नावा में गत वर्ष से कैशियर पद पर तैनात थे। वह जिला मुख्यालय पर किराए के मकान में रहते थे। प्रतिदिन वह बाइक द्वारा ड्यूटी करने आते थे।
प्रतिदिन की तरह बुधवार की शाम वह बाइक द्वारा ड्यूटी से जिला मुख्यालय के अपने कमरे पर जा रहे थे। वह कोतवाली अकबरपुर के अयोध्या-बसखारी मार्ग पर स्थित बैरमपुर बरवा की हुंडई एजेंसी के पास पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार किसी वाहन ने टक्कर मार दी।
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।