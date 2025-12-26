सड़क हादसे में बैंक कैशियर की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी थी बाइक में टक्कर

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। अज्ञात वाहन की टक्कर से ग्रामीण बैंक के कैशियर की दर्दनाक मौत तथा उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारीजन को सौंप दिया।

पीलीभीत जिले के बीसलपुर के स्थानीय मोहल्ला दुर्गा प्रसाद मकान नंबर 86 वार्ड नंबर 11 के कौशल सैनी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा अन्नावा में गत वर्ष से कैशियर पद पर तैनात थे। वह जिला मुख्यालय पर किराए के मकान में रहते थे। प्रतिदिन वह बाइक द्वारा ड्यूटी करने आते थे।