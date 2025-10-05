बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वालों छात्रों की मदद करेगा यह एप, तनाव से रखेगा दूर

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। माध्यमिक शिक्षा विभाग की हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर तनाव ग्रस्त बच्चों का मार्गदर्शन कर अच्छी सफलता पाने का विभाग मार्गदर्शन करेगा। छात्राें की मदद में यूपी बोर्ड की ओर से मनोदर्पण एप विकसित कर विशेष पहल की गई है।

बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों पर पढ़ाई एवं अच्छे अंक लाने का दबाव बढ़ जाता है। इसी दबाव के कारण कईबार छात्र तनाव, घबराहट से जूझने लगते हैं। ऐसे में मनोदर्पण एप उनकी उलझन को सुलझाने में मददगार बनेगा।

यह एप खासतौर पर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को तनाव, डर व परीक्षा के दबाव से राहत दिलाने के लिए परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

काउंसलर और मनोवैज्ञानिक छात्रों को आनलाइन मार्गदर्शन देंगे। एप से समय प्रबंधन, एकाग्रता बढ़ाने और पढ़ाई को रोचक बनाने से जुड़ी उपयोगी जानकारियां मिलेगी। इससे विद्यार्थी अपने लिए एक संतुलित दिनचर्या बना पाएंगे और पढ़ाई के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकेंगे।